下巴痘反覆長原因及改善方法詳解！8款抗痘神品　阿嬤級化妝水激推

文／美人圈
痘痘老是在下巴冒不停？在同一部位反覆冒出的痘痘，其實也可以反映出身體的健康狀況。有些女生在生理期來臨前，下巴容易長出又大又痛的「生理痘」，非常惱人。今天小編將教大家如何改善下巴長痘痘的問題，並推薦8款熱銷的抗痘產品，幫助大家精準消滅下巴痘！
為什麼下巴會長痘痘？
痘痘形成的原因有很多種，如果是過了青春期之後才冒出的下巴痘，通常是因為荷爾蒙變化引起的內分泌失調、飲食、不適合的化妝品、細菌感染、壓力、清潔不當等因素所導致。
▲反覆冒出的下巴痘很惱人。（圖／freepik）
從下巴長痘痘看身體警訊
從中醫的角度來看，下巴對應的是五臟中的「腎」，中醫的腎並非指腎臟，而是指內分泌系統，下巴長痘痘通常與腎虛以及內分泌失調有關。如果痘痘老是在下巴反覆長，可能是身體正在向你發出警訊，可以多加留意是否是以下原因所導致：
下巴痘痘原因
1：內分泌失調
過了青春期才冒出的下巴痘，最可能和內分泌失調有關，壓力痘的特色是位置較深、癒合的也慢，而生活型態轉變、作息失調、突然降臨的龐大壓力可能都是主因。
▲過了青春期才冒出的下巴痘最可能和「內分泌失調」有關。（圖／BEAUTY美人圈，下同）
2：多囊性卵巢症候群
適合生育的女性當中，平均6%有「多囊性卵巢」症狀，一般會有體毛多、月經不調、容易冒痘的問題，建議到婦產科做詳細檢查，把荷爾蒙調整好，痘痘問題也會有所改善。
3：慢性過敏
一般慢性過敏不會立即反應，因此很難被察覺，可能某樣你愛吃的食物，正是誘發過敏的禍首。皮膚是人體最大的排泄器官，當免疫系統受刺激後，產生的排毒反應可能就是爆痘，一般也容易從唇周、下巴開始。
下巴痘身體警訊
內分泌失調、婦科問題
中醫觀點認為，下巴位置對應的是「骨盆腔」及「生殖內分泌」，如果有婦科問題，就容易導致下巴痘痘產生。很多女生在經期來臨前，體內激素分泌旺盛，可能會因為內分泌失調，在下巴長出又大又痛的生理痘；此外，懷孕、多囊性卵巢症候群、更年期或是有在服用避孕藥的女性，也容易在下巴冒出痘痘。
腸胃消化不佳
骨盆腔同樣也對應至下巴，例如：便祕或腸胃蠕動較慢、胃食道逆流或常吃生冷食物，也可能讓毒素和廢物在體內累積，導致下巴痘痘產生。
經常熬夜、壓力大
壓力、睡眠不足易導致身體的荷爾蒙失調，導致皮質醇升高，還可能影響免疫系統，使皮膚更容易受到細菌感染，進一步釀出大囊腫痘。
▲壓力大容易導致身體的荷爾蒙失調。（圖／《流星》劇照）
用不乾淨的手接觸
許多人習慣會用手托著下巴，或是無意間做出一直摸下巴的動作，因為手上有很多看不到的細菌，一直用不乾淨的手接觸下巴，就會讓下巴容易長痘痘
對奶製品、麩質過敏
奶製品和麩質過敏可能引發免疫系統的過度反應，導致身體產生炎症，且奶製品和麩質過敏可能影響荷爾蒙平衡，當激素失衡可能導致皮脂腺過度活動，增加油脂分泌，從而促使痘痘的產生。
如何改善下巴痘痘？
要改善下巴痘痘，除了改善內分泌，也能從以下生活習慣調整做起： 1.做好臉部清潔 每天的空氣汙染或是沒卸乾淨的殘妝，都會日積月累阻塞毛孔，促使痘痘生成。如果是有化妝習慣的人，一定要徹底卸除臉上彩妝，另外也建議每周2~3次以清潔泥吸附多餘皮脂、疏通毛孔，讓下巴痘痘沒機會成形！ ▲每天的空氣汙染或是沒卸乾淨的殘妝都容易促使痘痘生成。（圖／IG@primera.official、THREE） 2.少化妝、做好刷具清潔 如果本身的膚質很容易長痘痘，那每天臉上都覆蓋一層厚厚的底妝，無疑是一個沉重的負擔。痘痘肌除了可以靠減少化妝頻率，來降低長痘痘機會，用來化妝的刷具、美妝蛋等上妝工具，也需要定期做清洗，因為長期使用也容易孳生細菌，導致肌膚發炎長痘痘。 ▲痘痘肌應減少化妝的頻率。（圖／IG@一隻貓Cats Meöw、鬱金香） 3.少吃奶蛋、油炸、辛辣刺激食物 油炸食物可能刺激皮脂腺分泌，而辛辣食物、高糖食物和加工食品，則可能導致身體產生炎症反應，增加發炎性痘痘的風險，甚至也有少數人對奶蛋、麩質敏感，吃了這些東西，皮膚就開始冒痘痘抗議，建議日常可以多攝取大量新鮮蔬菜、水果、優質蛋白質、含Omega-3脂肪酸的抗發炎食物，肌膚狀況就能更加穩定。 ▲痘痘肌要少吃高糖、高油及辛辣食物。（圖／foodnavigator.com、IG@nongshim） 4.養成規律作息 想要消滅下巴痘，絕對少不了充足睡眠和規律作息！規律的作息除了有助於維持身體健康，當你有規律的睡眠時間，體內的生理系統更容易調節，有助於穩定荷爾蒙水平，減少內分泌失調引發的痘痘風險；而且深度和規律的睡眠有助於肌膚修復和再生，避免萬年痘反覆發生。 5.避免使用含氟牙膏 如果試遍了各種方法、看遍皮膚科名醫還是解決不了下巴痘痘，建議大家可以檢視一下家裡用的牙膏成分，把含氟牙膏換成無氟或是低氟的兒童牙膏，主要是因為醫學上認為含有鹵素的氟、氯、碘容易造成痤瘡樣皮疹（acneiform eruption）像小編身邊的朋友也是靠這招，告別了纏鬥多年的下巴痘！ 下巴抗痘產品怎麼挑？ ◆ 粉刺與發炎型痘痘 一般常見的紅色丘疹屬於「發炎型痘痘」，因為下巴周圍有較多的皮脂腺分布，因毛囊附近的皮脂過度分泌，使得毛孔被阻塞、痤瘡桿菌大量增生，才會形成粉刺及發炎痘痘。可以善用酸類精華（如：A酸、杜鵑花酸、果酸、杏仁酸）促進毛囊正常代謝、加速角質更新，就能進一步改善下巴痘痘產生。 ◆ 囊腫型痘痘 另一種下巴最常見的「囊腫型痘痘」，它的特徵是紅腫、突起、非常疼痛，如果只使用一般的抗痘保養品，需要較長的時間才會消腫，建議可以尋求專業醫師協助，避免自己用手擠，才不會留下難看的痘疤。 對抗下巴痘推薦 施巴 痘淨系列面皰凝膠 施巴這款凝膠質地偏水，添加金縷梅、小黃瓜、洋甘菊等多種植萃溫和保濕配方，可有效舒緩痘痘泛紅不適，凝膠乾後會形成隱形保護膜，化妝前後均可使用。網友分享，擦上後痘痘不會那麼癢；當下巴有尚未浮出但摸起來又腫又痛的生理痘，連續擦到第4天，已經不會痛也消了大半，第5天就幾乎消下去了！ ▲痘淨系列面皰凝膠 10mL，NT$320。（圖／屈臣氏） 曼秀雷敦 Acnes抗痘凝膠 專為亞洲膚質設計的曼秀雷敦抗痘凝膠，蘊含水楊酸能促進老廢角質代謝、預防毛孔阻塞；尿囊素、積雪草能幫助舒緩痘痘肌膚的不適，是一款溫和不易導致脫皮的痘痘凝膠。質地呈淡黃色凝膠狀，網友分享厚擦在下巴悶痘上非常有效，能減緩紅腫疼痛，如果在痘痘剛生成時就擦，則可以抑制痘痘生長。 ▲Acnes抗痘凝膠 18g，NT$220。（圖／屈臣氏） 寶拉珍選 2%水楊酸精華液 寶拉的水楊酸精華可以說是全球的刷酸始祖！含有最高濃度2%水楊酸，在家就能做到居家煥膚，如果深受下巴凹凸、顆粒感所苦，可以於生理期前後局部塗抹於下巴部位，暢通下巴皮脂，提前預防未爆痘。小編建議可以2-3天使用一次，待肌膚適應後，再逐漸增加次數。 ▲2%水楊酸精華液 118mL，NT$1,080。（圖／IG@paulaschoice_tw） The Ordinary 杜鵑花酸10% 杜鵑花酸可以輔助治療青春痘，也有抗發炎、去角質作用，並且改善痘疤。這款精華質地偏絲滑，在臉上推開會有用毛孔隱形乳霧面的感覺，淡化痘疤的效果雖不是立即見效，但長期使用很有感，適合容易長大痘痘的人使用。不過需要注意的是每次的用量不能太多，不然上臉後容易起屑。許多網友分享這款比起其他酸類來的刺激，不太適合敏感肌使用。 DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華 杏仁酸為大分子親脂性果酸，能有效煥膚、疏通毛孔，對肌膚也相對較溫和，持續使用能代謝掉肌膚底層囤積的皮脂、粉刺，避免痘痘春風吹又生，還能加強淡化痘疤，DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華共有6%、8%、18%三種濃度，讓大家可以根據膚質及耐受度做選擇。 ▲DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華。（圖／IG@drwu_skincare） 資生堂 嘉美艷容露 很多學生和小資族一定知道資生堂這款阿嬤級保養的嘉美艷容露，價格非常便宜，使用前要先搖晃均勻，敷完後痘痘就會明顯退紅，對於突然冒痘或需要調理肌膚的人很適合，擠完粉刺後也可以濕敷它來鎮定肌膚。但是因為它的成分中含有酒精，所以敷完後皮膚很快就乾了，需要再另外搭配保濕乳液使用。 理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+ 理膚寶水的抗痘產品獲得超多好評，其中這款淨痘無瑕極效精華含有菸鹼醯胺，可以有效舒緩肌膚泛紅不適等敏感狀況，還有溫和的水楊酸，幫助代謝老廢角質、改善粉刺痘痘。乳狀質地推開後迅速吸收不黏膩，特別適合痘痘肌、油性肌、抗復發、抗痘疤的人使用，如果臉上摸起來有凸起的未爆痘，也可以厚擦抑制痘痘生長。 ▲淨痘無瑕極效精華DUO+ 150mL，NT$980。（圖／理膚寶水） TAKAMI 角質道小藍瓶 角質是肌膚的第一道防線！想擁有好肌膚，就要先養好角質層，角質受傷會伴隨泛紅、脫屑搔癢、粉刺痘痘、毛孔粗大，皮膚也會老得更快。由日本醫美診所研發的保養品牌TAKAMI小藍瓶，添加經過臨床實證的角質活化配方，能讓肌膚角質自主穩定代謝循環，直接從根本解決粉刺和痘痘的問題。 ▲角質道小藍瓶 30mL，NT$1,780。（圖／IG@takami_tw） 延伸閱讀 菸鹼醯胺就是B3！12款菸鹼醯胺保養品推薦，B3功效＆使用順序詳解，最常用於抗老、抗痘 屁股長痘痘怎麼消？6招痘痘消除神技：類型&成因、抗痘&消臀痘暗沉保養品推薦 日本超夯「肌斷食」保養法！吳謹言也靠「肌斷食」告別粉刺悶痘，養出健康水嫩肌 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
要改善下巴痘痘，除了改善內分泌，也能從以下生活習慣調整做起：
1.做好臉部清潔
每天的空氣汙染或是沒卸乾淨的殘妝，都會日積月累阻塞毛孔，促使痘痘生成。如果是有化妝習慣的人，一定要徹底卸除臉上彩妝，另外也建議每周2~3次以清潔泥吸附多餘皮脂、疏通毛孔，讓下巴痘痘沒機會成形！
▲每天的空氣汙染或是沒卸乾淨的殘妝都容易促使痘痘生成。（圖／IG@primera.official、THREE）
2.少化妝、做好刷具清潔
如果本身的膚質很容易長痘痘，那每天臉上都覆蓋一層厚厚的底妝，無疑是一個沉重的負擔。痘痘肌除了可以靠減少化妝頻率，來降低長痘痘機會，用來化妝的刷具、美妝蛋等上妝工具，也需要定期做清洗，因為長期使用也容易孳生細菌，導致肌膚發炎長痘痘。
▲痘痘肌應減少化妝的頻率。（圖／IG@一隻貓Cats Meöw、鬱金香）
3.少吃奶蛋、油炸、辛辣刺激食物
油炸食物可能刺激皮脂腺分泌，而辛辣食物、高糖食物和加工食品，則可能導致身體產生炎症反應，增加發炎性痘痘的風險，甚至也有少數人對奶蛋、麩質敏感，吃了這些東西，皮膚就開始冒痘痘抗議，建議日常可以多攝取大量新鮮蔬菜、水果、優質蛋白質、含Omega-3脂肪酸的抗發炎食物，肌膚狀況就能更加穩定。
▲痘痘肌要少吃高糖、高油及辛辣食物。（圖／foodnavigator.com、IG@nongshim）
4.養成規律作息
想要消滅下巴痘，絕對少不了充足睡眠和規律作息！規律的作息除了有助於維持身體健康，當你有規律的睡眠時間，體內的生理系統更容易調節，有助於穩定荷爾蒙水平，減少內分泌失調引發的痘痘風險；而且深度和規律的睡眠有助於肌膚修復和再生，避免萬年痘反覆發生。
5.避免使用含氟牙膏
如果試遍了各種方法、看遍皮膚科名醫還是解決不了下巴痘痘，建議大家可以檢視一下家裡用的牙膏成分，把含氟牙膏換成無氟或是低氟的兒童牙膏，主要是因為醫學上認為含有鹵素的氟、氯、碘容易造成痤瘡樣皮疹（acneiform eruption）像小編身邊的朋友也是靠這招，告別了纏鬥多年的下巴痘！
下巴抗痘產品怎麼挑？
◆ 粉刺與發炎型痘痘
一般常見的紅色丘疹屬於「發炎型痘痘」，因為下巴周圍有較多的皮脂腺分布，因毛囊附近的皮脂過度分泌，使得毛孔被阻塞、痤瘡桿菌大量增生，才會形成粉刺及發炎痘痘。可以善用酸類精華（如：A酸、杜鵑花酸、果酸、杏仁酸）促進毛囊正常代謝、加速角質更新，就能進一步改善下巴痘痘產生。
◆ 囊腫型痘痘
另一種下巴最常見的「囊腫型痘痘」，它的特徵是紅腫、突起、非常疼痛，如果只使用一般的抗痘保養品，需要較長的時間才會消腫，建議可以尋求專業醫師協助，避免自己用手擠，才不會留下難看的痘疤。
對抗下巴痘推薦
施巴 痘淨系列面皰凝膠
施巴這款凝膠質地偏水，添加金縷梅、小黃瓜、洋甘菊等多種植萃溫和保濕配方，可有效舒緩痘痘泛紅不適，凝膠乾後會形成隱形保護膜，化妝前後均可使用。網友分享，擦上後痘痘不會那麼癢；當下巴有尚未浮出但摸起來又腫又痛的生理痘，連續擦到第4天，已經不會痛也消了大半，第5天就幾乎消下去了！
▲痘淨系列面皰凝膠 10mL，NT$320。（圖／屈臣氏）
曼秀雷敦 Acnes抗痘凝膠
專為亞洲膚質設計的曼秀雷敦抗痘凝膠，蘊含水楊酸能促進老廢角質代謝、預防毛孔阻塞；尿囊素、積雪草能幫助舒緩痘痘肌膚的不適，是一款溫和不易導致脫皮的痘痘凝膠。質地呈淡黃色凝膠狀，網友分享厚擦在下巴悶痘上非常有效，能減緩紅腫疼痛，如果在痘痘剛生成時就擦，則可以抑制痘痘生長。
▲Acnes抗痘凝膠 18g，NT$220。（圖／屈臣氏）
寶拉珍選 2%水楊酸精華液
寶拉的水楊酸精華可以說是全球的刷酸始祖！含有最高濃度2%水楊酸，在家就能做到居家煥膚，如果深受下巴凹凸、顆粒感所苦，可以於生理期前後局部塗抹於下巴部位，暢通下巴皮脂，提前預防未爆痘。小編建議可以2-3天使用一次，待肌膚適應後，再逐漸增加次數。
▲2%水楊酸精華液 118mL，NT$1,080。（圖／IG@paulaschoice_tw）
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杜鵑花酸可以輔助治療青春痘，也有抗發炎、去角質作用，並且改善痘疤。這款精華質地偏絲滑，在臉上推開會有用毛孔隱形乳霧面的感覺，淡化痘疤的效果雖不是立即見效，但長期使用很有感，適合容易長大痘痘的人使用。不過需要注意的是每次的用量不能太多，不然上臉後容易起屑。許多網友分享這款比起其他酸類來的刺激，不太適合敏感肌使用。
DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華
杏仁酸為大分子親脂性果酸，能有效煥膚、疏通毛孔，對肌膚也相對較溫和，持續使用能代謝掉肌膚底層囤積的皮脂、粉刺，避免痘痘春風吹又生，還能加強淡化痘疤，DR.WU杏仁酸亮白煥膚精華共有6%、8%、18%三種濃度，讓大家可以根據膚質及耐受度做選擇。
▲DR.WU 杏仁酸亮白煥膚精華。（圖／IG@drwu_skincare）
資生堂 嘉美艷容露
很多學生和小資族一定知道資生堂這款阿嬤級保養的嘉美艷容露，價格非常便宜，使用前要先搖晃均勻，敷完後痘痘就會明顯退紅，對於突然冒痘或需要調理肌膚的人很適合，擠完粉刺後也可以濕敷它來鎮定肌膚。但是因為它的成分中含有酒精，所以敷完後皮膚很快就乾了，需要再另外搭配保濕乳液使用。
理膚寶水 淨痘無瑕極效精華DUO+
理膚寶水的抗痘產品獲得超多好評，其中這款淨痘無瑕極效精華含有菸鹼醯胺，可以有效舒緩肌膚泛紅不適等敏感狀況，還有溫和的水楊酸，幫助代謝老廢角質、改善粉刺痘痘。乳狀質地推開後迅速吸收不黏膩，特別適合痘痘肌、油性肌、抗復發、抗痘疤的人使用，如果臉上摸起來有凸起的未爆痘，也可以厚擦抑制痘痘生長。
▲淨痘無瑕極效精華DUO+ 150mL，NT$980。（圖／理膚寶水）
TAKAMI 角質道小藍瓶
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▲角質道小藍瓶 30mL，NT$1,780。（圖／IG@takami_tw）
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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
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