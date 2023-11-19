下巴痘反覆長原因及改善方法詳解！8款抗痘神品　阿嬤級化妝水激推

文／美人圈

痘痘老是在下巴冒不停？在同一部位反覆冒出的痘痘，其實也可以反映出身體的健康狀況。有些女生在生理期來臨前，下巴容易長出又大又痛的「生理痘」，非常惱人。今天小編將教大家如何改善下巴長痘痘的問題，並推薦8款熱銷的抗痘產品，幫助大家精準消滅下巴痘！

為什麼下巴會長痘痘？

痘痘形成的原因有很多種，如果是過了青春期之後才冒出的下巴痘，通常是因為荷爾蒙變化引起的內分泌失調、飲食、不適合的化妝品、細菌感染、壓力、清潔不當等因素所導致。

▲反覆冒出的下巴痘很惱人。（圖／freepik）

從下巴長痘痘看身體警訊

從中醫的角度來看，下巴對應的是五臟中的「腎」，中醫的腎並非指腎臟，而是指內分泌系統，下巴長痘痘通常與腎虛以及內分泌失調有關。如果痘痘老是在下巴反覆長，可能是身體正在向你發出警訊，可以多加留意是否是以下原因所導致：

下巴痘痘原因

1：內分泌失調

過了青春期才冒出的下巴痘，最可能和內分泌失調有關，壓力痘的特色是位置較深、癒合的也慢，而生活型態轉變、作息失調、突然降臨的龐大壓力可能都是主因。

▲過了青春期才冒出的下巴痘最可能和「內分泌失調」有關。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

2：多囊性卵巢症候群

適合生育的女性當中，平均6%有「多囊性卵巢」症狀，一般會有體毛多、月經不調、容易冒痘的問題，建議到婦產科做詳細檢查，把荷爾蒙調整好，痘痘問題也會有所改善。

3：慢性過敏

一般慢性過敏不會立即反應，因此很難被察覺，可能某樣你愛吃的食物，正是誘發過敏的禍首。皮膚是人體最大的排泄器官，當免疫系統受刺激後，產生的排毒反應可能就是爆痘，一般也容易從唇周、下巴開始。

下巴痘身體警訊

內分泌失調、婦科問題

中醫觀點認為，下巴位置對應的是「骨盆腔」及「生殖內分泌」，如果有婦科問題，就容易導致下巴痘痘產生。很多女生在經期來臨前，體內激素分泌旺盛，可能會因為內分泌失調，在下巴長出又大又痛的生理痘；此外，懷孕、多囊性卵巢症候群、更年期或是有在服用避孕藥的女性，也容易在下巴冒出痘痘。

腸胃消化不佳

骨盆腔同樣也對應至下巴，例如：便祕或腸胃蠕動較慢、胃食道逆流或常吃生冷食物，也可能讓毒素和廢物在體內累積，導致下巴痘痘產生。

經常熬夜、壓力大

壓力、睡眠不足易導致身體的荷爾蒙失調，導致皮質醇升高，還可能影響免疫系統，使皮膚更容易受到細菌感染，進一步釀出大囊腫痘。

▲壓力大容易導致身體的荷爾蒙失調。（圖／《流星》劇照）

用不乾淨的手接觸

許多人習慣會用手托著下巴，或是無意間做出一直摸下巴的動作，因為手上有很多看不到的細菌，一直用不乾淨的手接觸下巴，就會讓下巴容易長痘痘

對奶製品、麩質過敏

奶製品和麩質過敏可能引發免疫系統的過度反應，導致身體產生炎症，且奶製品和麩質過敏可能影響荷爾蒙平衡，當激素失衡可能導致皮脂腺過度活動，增加油脂分泌，從而促使痘痘的產生。

如何改善下巴痘痘？