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JAL頭等艙甜點「Butters」11／15在台開賣　31冰淇淋瑪利歐水管杯搶翻

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記者蔡惠如／綜合報導

天氣變冷就是要吃甜點！三年半創下銷售超過500萬顆的日本「Butters」，近期宣告來台插旗，先以快閃店方式試水溫，過往僅在日本百貨及日本航空JAL國內線才能享用的甜點，11／15起在新光三越信義新天地A11開賣。近期蔚為話題的31冰淇淋與瑪利歐聯名的冰品，也在各大IG洗版，超可愛的水管杯更是搶翻天，可愛的造型再冷也要吃起來！

▲百貨話題甜點。（圖／各業者提供）

▲近期百貨出現不少話題甜點。（圖／業者提供、翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口官方粉絲頁）

連續兩年成為日本航空JAL國內線頭等艙御用點心的Butters，近期宣告來台插旗，先用一連串快閃店準備衝評價，口感和香氣似布列塔尼酥餅、費南雪，蛋糕表面以法式鐵板壓製烘烤，表面質地蓬鬆又略顯酥脆，內部充滿牛奶醬，品嚐時能嚐到濃醇的北海道發酵奶油的濃郁滋味，搭配外皮的輕盈口感，想試的民眾不妨去嚐鮮，3個售價470元。

▲百貨話題甜點。（圖／各業者提供）▲百貨話題甜點。（圖／各業者提供）

而從11／15到明年2／20期間，Butters快閃店也輪番在新光三越3個分店上陣，首站為信義新天地A11、之後則由新光三越南西店、新光三越台中中港店接棒，快閃櫃引進2023年在日本僅情人節才能購買到的Craft Butter Cake Chocolate奶油蛋糕巧克力風味，限定外盒包裝也原封不動來台，號稱日本原汁原味。

▲百貨話題甜點。（圖／各業者提供）

31冰淇淋近期與火紅的瑪利歐聯名冰品，橫掃各大百貨專櫃，尤其是水管杯超熱賣，經典的綠色水管裡面放上冰淇淋，代表雲朵的鮮奶油藏了無敵星星跟跳躍的瑪利歐，誰能忍著手癢不打卡啊！還有紅綠蘑菇的「漂浮可樂」、「哈密瓜汽水」新口味，超可愛的顏色讓人一吃精神都來了。從11／10開賣就上演IG洗版潮，記得想去搶之前先問水管杯賣完了沒喔。

▲百貨話題甜點。（圖／各業者提供）▲百貨話題甜點。（圖／各業者提供）

▲31冰淇淋跟瑪利歐聯名商品萌翻天。（圖／翻攝MITSUI OUTLET PARK 林口官方粉絲頁）

關鍵字：

Butters, 31冰淇淋, 瑪利歐

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