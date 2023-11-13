天冷吃鍋補身？營養師：「6種人」少碰、小心有礙健康

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，不少人就喜歡天冷吃鍋進補，讓全身暖呼呼，營養師高敏敏提醒，吃鍋補身但仍須留意熱量與鈉含量，聽聽她教你如何正確吃，另外也有6大族群得要少吃，否則有礙健康。

▲營養師教你聰明吃鍋。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

天冷吃鍋暖身又暖心，營養師高敏敏提醒，吃鍋進補有6大族群要當心。

#易嘴破、皮膚濕疹者

已處於嘴巴潰瘍、皮膚蕁麻疹、濕疹、皮膚紅腫癢的情況下，身體可能已處於發炎狀態，若在此時進補，恐造成發炎狀況加重，反而延長病情。

#自體免疫疾病者

若是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、乾癬患者，進補可能導致免疫過度亢進。

#糖尿病者

建議以少油、高纖食材為主，而像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物，則要注意攝取量，以免血糖過高。

#高血壓者

建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高。

#痛風患者

減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也須注意肉的份量並多喝水。

#腎臟病友

湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，有腎臟疾病的患者要注意攝取量。

營養師高敏敏提醒，火鍋只要喝兩碗湯，鈉含量就會超標，既然火鍋陷阱多，要如何健康聰明補呢？首先少油烹調，減少酒和麻油用量，享用前先將浮油刮除，減少油脂攝取，鍋類中建議加入蔬菜類下去熬煮，增加膳食纖維的攝取，另外應少用像是豆瓣醬和豆腐乳等稠醬料，簡單來說，只要把握幾個原則：多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加，吃鍋進補也能很健康。