張員瑛、太妍「微撞衫」同牌名媛風針織套裝！顯瘦剪裁＋夢幻色秋冬必入

記者鮑璿安／台北報導

天氣轉涼，舒適時髦的針織材質是許多民眾喜愛款式之一，最近韓星流行起可愛又正式的套裝針織裙，IVE成員張員瑛、太妍分別演繹了self-portrait的兩截式短裙款式，盡顯氣質的名媛風這一季必須跟上！

IVE最近才來台舉辦專輯簽售會，有「人間洋娃娃」封號的張員瑛無論是舞台造型或是私下穿著都受到關注，最近她於Music Bank宣傳新專輯《I'VE MINE》時，身穿self-portrait針織套裝，來自2024早春系列，剪裁輕盈呈現她的修長身材，張員瑛疊搭黑色長襪與平底芭蕾舞鞋，展現甜美氣質，這身穿搭也成功掀起話題，不僅具有正式感，也洋溢濃濃的秋冬季節感。

▲太妍身穿self-portrait 2023秋冬系列針織套裝 。（圖／翻攝自IG@TVN）

而太妍也以造型類似的self-portrait當季薰衣草紫針織套裝錄製節目，兩件式的廓形搭配上黑白滾邊賦予正式感，加上立體針織紋理勾勒其中，肩背Roger Vivier毛絨手袋Nightlily，可愛又不失女神魅力。2013年馬來西亞的設計師Han Chong打造個人品牌self-portrait，最初以打造蕾絲洋裝聞名，擅長運用柔順剪裁和各種輕盈碎花、荷葉邊元素呈現女性夢幻氛圍，今年秋冬在兩大韓星女神加持下，讓針織套裝成為矚目單品。

張員瑛風格多變是少女們的追隨指標，她日前出席首爾化妝品活動，有別於過往的甜美學院風，穿上了英國設計師品牌Stella McCartney mouline，秉持著舒適且具有現代感的輪廓設計，打造獨特的不規則連身裙，略帶淺格紋彰顯成熟韻味，再以高開衩襯出張員瑛的完美比例。