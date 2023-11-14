維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物

▲營養師教吃2類食物幫助促進膠原蛋白合成，維持肌膚好狀態。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IGgoodal_officiali

愛美的女生都知道，想有澎潤Q彈的好肌膚，膠原蛋白少不了，但膠原蛋白會隨著年紀增長，流失速度越來越快，而使肌膚開始出現鬆弛、塌陷等情況。營養師周麗就表示，想補充膠原蛋白、維持皮膚澎潤緊繃，其實也不難，飲食上注意做好以下2點就沒問題。

＃吃夠優質蛋白質



蛋白質是皮膚合成膠原蛋白的材料，營養師提醒「為了減肥一堆東西不吃、吃很少，臉真的會垮得特別快」。建議每天要確保至少吃到55g蛋白質食物，且其中至少有1/2要是人體好消化吸收、利用率高的優質蛋白質，像是大豆與豆製品、魚、蛋、肉、奶等。

每天吃夠量蛋白質其實不難，營養師表示像是她自己每天早上會喝一杯牛奶＋1顆雞蛋，午餐和晚餐各吃50g魚肉或是畜禽肉，餐間如果餓了再吃一點豆腐或豆乾當作點心就差不多了，很好執行。

＃補充維生素C



維生素C能促進膠原蛋白的合成，還能促進鐵的吸收，不僅能幫助維持膠原蛋白，還能讓你擁有好氣色。新鮮蔬菜和水果中都是含有維生素C，但是水果提供的維生素C又會更多一些。營養師建議，每天可以吃一些如芭樂、奇異果、草莓、柑橘類、木瓜、紅棗鮮果等富含維生素C的水果，像是紅棗鮮果含有豐富維生素C與多種胺基酸、類黃酮成份等，每次吃5顆差不多就可以滿足一天維生素C的需求了。

如果日常吃水果比較不方便的人，也可以選擇100mg規格的維生素C營養補充品，一天一片就夠了。