fb ig video ETtoday search mobile

維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物

>

▲▼ 營養師曝促進膠原蛋白合成2類食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師教吃2類食物幫助促進膠原蛋白合成，維持肌膚好狀態。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IGgoodal_officiali

愛美的女生都知道，想有澎潤Q彈的好肌膚，膠原蛋白少不了，但膠原蛋白會隨著年紀增長，流失速度越來越快，而使肌膚開始出現鬆弛、塌陷等情況。營養師周麗就表示，想補充膠原蛋白、維持皮膚澎潤緊繃，其實也不難，飲食上注意做好以下2點就沒問題。

▲▼ 營養師曝促進膠原蛋白合成2類食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃吃夠優質蛋白質

蛋白質是皮膚合成膠原蛋白的材料，營養師提醒「為了減肥一堆東西不吃、吃很少，臉真的會垮得特別快」。建議每天要確保至少吃到55g蛋白質食物，且其中至少有1/2要是人體好消化吸收、利用率高的優質蛋白質，像是大豆與豆製品、魚、蛋、肉、奶等。

每天吃夠量蛋白質其實不難，營養師表示像是她自己每天早上會喝一杯牛奶＋1顆雞蛋，午餐和晚餐各吃50g魚肉或是畜禽肉，餐間如果餓了再吃一點豆腐或豆乾當作點心就差不多了，很好執行。

▲▼ 營養師曝促進膠原蛋白合成2類食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃補充維生素C

維生素C能促進膠原蛋白的合成，還能促進鐵的吸收，不僅能幫助維持膠原蛋白，還能讓你擁有好氣色。新鮮蔬菜和水果中都是含有維生素C，但是水果提供的維生素C又會更多一些。營養師建議，每天可以吃一些如芭樂、奇異果、草莓、柑橘類、木瓜、紅棗鮮果等富含維生素C的水果，像是紅棗鮮果含有豐富維生素C與多種胺基酸、類黃酮成份等，每次吃5顆差不多就可以滿足一天維生素C的需求了。

如果日常吃水果比較不方便的人，也可以選擇100mg規格的維生素C營養補充品，一天一片就夠了。

►吃錯老更快！營養師曝「9種加速老化食物」　燒烤、甜點都上榜

►吃出健康又凍齡！營養師曝9種「最強抗氧化食物」　巧克力也上榜

►肌膚蠟黃暗沉好顯老！營養師教改善5秘訣：4類食物要多吃

關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚, 抗老, 凍齡, 膠原蛋白, 飲食, 秘訣, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

鑲鑽的皮卡丘金項鍊可愛放電　珠寶盒是Tiffany Blue精靈球

鑲鑽的皮卡丘金項鍊可愛放電　珠寶盒是Tiffany Blue精靈球

成為派對中亮眼光芒！最強「聖誕彩妝」讓你不費力變美

成為派對中亮眼光芒！最強「聖誕彩妝」讓你不費力變美

日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家 維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物 星巴克11／13起「連續3天」買一送一　10款飲品熱賣款全都有 超準心測！挑一塊蛋糕秒測你的「焦慮根源」 GAP台灣首店收攤「電商PAZZO」接手　500坪旗艦店還賣早午餐 天冷吃鍋補身？營養師：「6種人」少碰、小心有礙健康 氣溫下探「最暖蓋被法」一張圖秒懂　專家：別穿太厚睡覺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面