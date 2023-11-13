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成為派對中亮眼光芒！最強「聖誕彩妝」讓你不費力變美

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記者曾怡嘉／綜合報導

聖誕節、跨年，大大小小的派對活動紛紛到來，你的化妝包準備好了嗎？各大品牌推出超美聖誕彩妝、組合，要你成為派對裡最閃耀的光芒。

▲▼聖誕彩妝。（圖／品牌提供）

▲NARS 特霧絲柔持色唇膏 流金夜閃限量版，限量2色，1,100元。

NARS 將人氣唇彩小方條的熱門色號，換上金屬銀白色外殼，撒上滿滿銀色鑽粉，奢華外觀讓人一眼就愛上。限量包裝以鏡光外殼搭配由上而下的漸層碎鑽亮粉，集結#112煙燻玫瑰和#133炙熱暮棕，超美唇色讓你佔據年末各大主場。

▲▼聖誕彩妝盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采彩妝組 星冴，3,750元。

以日本獨特的冬季色調為發想，用璀璨的金色和時尚的銀色呈現華麗的光燦亮澤，搭配能表現濃淡的紫色系營造出夢幻的氛圍。再搭配帶藍感的藕荷色調眼線筆、如反射雪的陽光般散發溫暖感的反光橙色液狀頰彩，增添夢幻感。

▲▼聖誕彩妝盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE 流金煥采眼盤，2,500元。

眼妝只要一盒就能搞定，以玫瑰色搭配卡其金色調，呈現水感光澤的華美，不僅能單色使用，也能疊擦打造層次，適合任何臉型、膚色、造型的低飽和色系彩妝組合。

▲▼聖誕彩妝盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 無限肌緻 薔薇柔光美肌蜜粉，9g，1,900元。

蜜粉不僅能定妝，更幫你增添好氣色，蜜粉內添加獨家研發的活力粉紅粉體，由於橙色和紅色的反射率特別高，可為皮膚實現天生紅潤感。

▲▼聖誕彩妝盤點。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 太陽輕吻香檳限量高光盤，#01#02，各3,200元。

運用派對光影折射，輕鬆擁有小臉拉提效果。一刷立現的高顯色的高光盤，能夠讓妝容更加立體、精緻， 限量推出香檳金與玫瑰金色調，根據自己喜歡的妝效與膚色選擇。

▲▼聖誕彩妝盤點。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 永恆星願奢華5色唇彩組，3,000元。

今年上市即霸榜社群話題的唇膏，品牌貼心精選5大熱賣色選及緞光、絲霧兩質地，一組完整囊括秋冬百搭的知性紅棕、甜嫩裸粉、浪漫玫瑰等，讓你隨心情百變換上唇彩，亮麗出席年末派對。

關鍵字：

聖誕彩妝, 盤點, 派對, 打亮

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