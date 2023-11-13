鑲鑽的皮卡丘金項鍊可愛放電　珠寶盒是Tiffany Blue精靈球

▲Tiffany & Co.與藝術家Daniel Arsham再次合作，與寶可夢Pokémon合力打造新珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.自從LVMH集團入主後，似乎沒有什麼不可能，最新力作再度與當代藝術家Daniel Arsham攜手，並與寶可夢Pokémon三方合作打造Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列，以寶可夢6大經典角色為主軸，創作9款鍊墜與項鍊，不過台灣買不到，12月起僅在Tiffany紐約旗艦店Landmark、東京表參道專門店以及北美與日本的 Tiffany.com銷售。



▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列皮卡丘Pikachu18K金鑲鑽鍊墜大型款。

藝術家Daniel Arsham以未來考古學視角詮釋日常物品的創作著稱，他從去年日本藝術展A Ripple in Time中陳列了各種寶可夢藝術創作獲得啟發，與Tiffany聯手打造卡哇伊珠寶，主打6大人氣角色皮卡丘、小火龍、傑尼龜、胖丁、卡拉卡拉與夢幻的造型霧黑純銀鍊墜，並點綴美鑽吸睛，搭配Tiffany & Arsham Studio & Pokémon Blue Box包裝；另有18K金打造的皮卡丘鑲鑽鍊墜，共有大與小2種尺寸，配有Tiffany Blue® Poké Ball精靈球作為收藏盒。

▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列皮卡丘Pikachu18K金鑲鑽鍊墜小型款。

▲Tiffany & Arsham Studio & Pokémon寶可夢聯名系列純銀鑲鑽項鍊。

寶可夢紅遍全球，不少品牌都與其聯名推出限量商品，去年運動品牌PUMA也與寶可夢合作推出大人與小孩親子鞋款，設計靈感來自皮卡丘、妙蛙種子與傑尼龜，當時主打單品包括PUMA Slipstream小火龍鞋款，以及PUMA Suede、Rider FV等系列，從鞋舌標籤、鞋墊到鞋跟都有滿滿的寶可夢細節，引發熱烈迴響。



▲運動品牌PUMA去年與寶可夢合作推出大人、小孩的聯名鞋。（圖／翻攝PUMA官網）



▲PUMA與寶可夢的聯名系列去年獲得廣大迴響。（圖／翻攝PUMA官網）