fb ig video ETtoday search mobile

營養師大推「每天喝鮮奶」3大好處：運動後喝能修復肌肉　

>

▲▼ 營養師曝每天喝鮮奶3大好處 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師建議沒有乳糖不耐或過敏症狀的人，每天都要喝鮮奶。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

早餐想來個牛奶加穀片，好吃又便利，但是又怕長痘痘或是肚子不舒服？你是否也對牛奶又愛又恨，想喝又不敢喝？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，常被詢問到底要不要喝鮮奶，其實要看個人身體狀況，如果沒有乳糖不耐或是過敏的症狀，就建議每天都要喝，喝鮮奶有3大優點，尤其有在運動的人更要喝。

▲▼ 營養師曝每天喝鮮奶3大好處 。（圖／示意圖／達志影像）

1.充足鈣質攝取

根據統計，台灣人最缺的礦物質就是鈣質，所以在國民飲食指南中，會建議大家每天都要喝1.5～2杯的鮮奶，主要是可以增加鈣質的攝取，鈣質除了與骨骼健康有關外，也有機會減少抽筋風險。

而鮮奶中的鈣質除了方便吸收，含量也很高，每一毫升就有1毫克的鈣質，可以說是飲食中鈣質數一數二的食物，所以建議大家每天都要喝牛奶。

2.補充維生素A & B群

鮮奶中含有維生素B群及維生素A，維生素B群可以幫助能量代謝，也與口角炎有關；而維生素A則與皮膚、眼睛健康有關，建議可以適量攝取。

▲▼ 營養師曝每天喝鮮奶3大好處 。（圖／示意圖／達志影像）

3.優質蛋白質

牛奶蛋白屬於完全蛋白，有研究發現運動後攝取乳品，可以幫助修復肌肉組織；而耐力訓練後攝取乳品，則可以幫助肝醣再合成，以及減少運動過程中體液流失對耐力的損害，所以不妨可以在運動後適量補充。

尤其對一般習慣慢跑、騎腳踏車的輕運動族而言，鮮奶的補充更是好選擇，不但可以提升耐力，還可以幫助運動後恢復，讓你的運動計畫更持久。

▲▼ 營養師曝每天喝鮮奶3大好處 。（圖／示意圖／達志影像）

因喝牛奶對人體有以上3大益處，蕭瑋霖建議，如果沒有乳糖不耐或是對乳品過敏的話，可以依照建議量，每天攝取1.5～2份乳品，適量攝取對身體很不錯，而1份乳品為240ml或優格210g或起司45g，可自由替換。

此外，不少人會有低脂鮮奶比全脂鮮奶更好的迷思，蕭瑋霖表示，低脂鮮奶雖然熱量低，但相對來說，所含的脂溶性維生素較少，還是可以依個人身體需求挑選。

關鍵字：

鮮奶, 牛奶, 好處, 優點, 營養師, 建議, 運動, 跑步

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家

日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家

維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物

維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

星巴克11／13起「連續3天」買一送一　10款飲品熱賣款全都有 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議 鑲鑽的皮卡丘金項鍊可愛放電　珠寶盒是Tiffany Blue精靈球 5大秋冬必備單品＆搭配訣竅　BLACKPINK都在穿皮外套、黑色長靴最百搭 成為派對中亮眼光芒！最強「聖誕彩妝」讓你不費力變美 GAP台灣首店收攤「電商PAZZO」接手　500坪旗艦店還賣早午餐 安海瑟薇「平口裙下衣失蹤」整雙美腿超搶鏡！新照曝光完美升級大辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面