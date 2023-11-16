天冷「喝咖啡」快速燃脂！ 黑咖啡最有效　連溫度都是瘦身關鍵

實習記者施至真／綜合報導

天氣變冷，早上只想窩在被子裡，最需要喝杯咖啡提神醒腦！咖啡因除了讓大腦和身體開機外，還能幫助脂肪燃燒，當然，並不是所有咖啡都能幫助燃脂，只有黑咖啡才是減肥神隊友，從飲用時間到溫度都是瘦身關鍵。

▲黑咖啡提神、瘦身效果更加倍。（圖／實習記者施至真攝，下同）



＃無糖無奶「黑咖啡」才是減肥神隊友

想要靠咖啡瘦身，必須喝對才有效，拿鐵、摩卡都不行，加奶加糖的咖啡，容易讓熱量暴增，喝多了反而容易有發胖危機；黑咖啡的熱量不到十大卡，除了不用擔心熱量破表，還能幫助利尿，消除水腫困擾。

＃把握兩大「黃金時段」最有效

早上起床喝一杯黑咖啡，也能刺激腸胃蠕動、改善便祕超順暢；當然，如果腸胃不好，千萬不要空腹喝咖啡，避免刺激胃酸分泌，導致身體不適。另外，運動前喝咖啡，能促進血液循環，讓熱量消耗得更快速，燃脂效果更加倍！

▲西西里咖啡、奶油冰滴，雖然以黑咖啡為基底，但仍會發胖。



通常建議在下午3點前飲用，如果喝咖啡的時間太晚，可能會因為身體內含有咖啡因而處於亢奮狀況，進而導致睡不著。

＃「熱咖啡」促進血液循環效果更好

可依照個人喜好飲用冰咖啡及熱咖啡，冰的提振精神效果好一些，然而，熱咖啡可以暖身，又可以促進血液循環，因此如果想要減肥，建議飲用熱咖啡的效果會比冰咖啡更好！