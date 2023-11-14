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「豐臀金」金卡達夏S身型會發光　貼身裝綴施華洛世奇水晶閃爆

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▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲施華洛世奇攜手SKIMS推出聯名合作系列，「豐臀金」金卡達夏親自上陣示範。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國實境秀女星「豐臀金」金卡達夏（Kim Kardashian）2019年創立內衣、家居服和塑身衣品牌SKIMS，強調各種身型都能找到心儀且舒適的款式，近期品牌動作頻頻，才剛推出引發兩極評價的「激凸內衣」，又宣布與奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）合作推出聯名系列，向來敢穿敢秀的她當然親自上陣，身穿點綴施華洛世奇水晶的連身衣，S型身材全都露。

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏身穿點綴施華洛世奇水晶的連身衣，曲線全都露。

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）
▲施華洛世奇與SKIMS聯名系列涵蓋飾有品牌水晶的內衣、緊身衣、連衣裙與首飾。

Swarovski x SKIMS 系列涵蓋一系列飾有施華洛世奇水晶的內衣、緊身衣和連衣裙，可以疊搭於服裝之上或下，透出閃閃發亮的光芒，亦可搭配大件施華洛世奇水晶首飾，立刻變身華麗風格，很適合作為年底慶祝派對的造型。

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）

▲金卡達夏日前出席CFDA頒獎典禮，連換兩套Chrome Hearts黑色禮服。（圖／翻攝kimkardashian IG）

▲▼ 金卡達夏 。（圖／翻攝IG）
▲金卡達夏身穿低胸Chrome Hearts禮服搭配招牌十字架銀項鍊。（圖／翻攝kimkardashian IG）

在IG擁有3.6億粉絲追蹤的金卡達夏，親自示範施華洛世奇與SKIMS聯名的各式貼身衣物宣傳外，她出席公開活動的造型也備受矚目，日前她參加「時尚奧斯卡」CFDA頒獎典禮時，連換兩套Chrome Hearts黑色皮革禮服，第一套是高領設計，第二套則是性感至極的低胸綁帶設計，配上Chrome Hearts標誌性的十字架銀製大套鍊，吸睛度百分百。

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▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

豐臀金, 金卡達夏, Chrome Hearts, SKIMS

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