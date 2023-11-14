義大2024跨年煙火有「巨型愛心」　微風打造23米室內最高耶誕樹





▲義大公布2024跨年煙火節目內容。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著時序進入11月，準備年末歡慶的氣氛越來越濃厚了，高雄跨年重頭戲「義大世界煙火秀」，今（11／14）也宣布煙火內容，999秒的長度融入變色、展翅等特色，還有呈現巨型愛心的「空中芭蕾」，加上氣勢強大的「黃金瀑布」節目，要讓民眾在2024年的第一秒就驚豔；微風廣場於台北車站也立起「全台室內最高耶誕樹」，璀璨華麗的燈飾讓打卡照絕不無聊。

▲展翅煙火模擬圖，彷彿巨大的鳳凰舞動著翅膀。

距離跨年夜剩下一個多月，義大世界也照例舉行12／31「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀，今公布煙火模擬動畫，表示將以最新技術與主題式設計，配合遼闊燈光展演打造明年第一場煙火盛宴，煙火將在2024／1／1凌晨0點施放，總長度共999秒。

義大世界表示，跨年煙火秀邁入第15年，每年吸引數萬人共襄盛舉，跨年煙火將以各種主題式設計，開場就以單發煙火搭配精密計算，打造超廣角巨型「飛」字煙火，加上獨家如同巨大的鳳凰展翅飛翔的「展翅煙火」，以及呈現出綺麗繽紛色彩的「幻象變色煙火」。

▲空中芭蕾模擬圖，搭配愛心造型煙火浪漫可愛。

另外更特別打造煙火從天傾瀉而下的「黃金瀑布」，視覺耀眼奪目，還有巨型愛心的「空中芭蕾」，搭配「大型跑動式煙火」、「閃類煙火」、「造型煙火」等豐富節目，民眾可至12／31跨年限定星光趴現場觀賞，下午16:30後入場雙人票價500元，「跨年星光宵夜場」也已開賣，大人999元至1,580元、孩童200元至599元。義大世界購物廣場周年慶也將在11／24登場，首7日最高回饋12.3%，消費滿額還可抽iPhone、高雄萬豪酒店住宿券。

▲義大天悅飯店9樓空中花園星光BBQ，坐擁絕佳煙火視角吃美食。

微風慈善基金會日前舉辦「Love Without Limits！星願無限」點燈活動，打造高度達23米的「全台最高室內耶誕樹」，以浪漫時尚的銀白色作為主體色系，在樹上裝飾超過 75,000 顆耶誕燈泡，號稱超越紐約洛克菲勒（Rockefeller）耶誕樹，即起至2024／1／7於台北車站一樓大廳進行展示。

▲微風讚台北車站廣場打造室內最高耶誕樹。