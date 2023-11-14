李佳穎《此時此刻》風衣打開超銷魂！40歲「少女身材」太撩　保養秘訣公開

實習記者施至真／綜合報導

台灣女星李佳穎40歲仍保持童顏、少女身材，近日演出Netflix《此時此刻》與小S老公李銘忠有激情床戲，脫下風衣只剩下性感內衣，露出豐滿美胸，粉絲驚喜直呼真的是大突破。其實李佳穎的好身材，是靠運動習慣累積出來的，今天一起揭秘她的少女身材保養秘訣！

▲李佳穎在《此時此刻》和李銘忠上演外遇戲碼。（圖／翻攝FB@李佳穎）



李佳穎在Netflix《此時此刻》「說好的輕井澤」單元中，除了以成熟扮相出鏡，還和飾演「小S老公」的李銘忠上演外遇戲碼。兩人在飯店偷情畫面太煽情，紅色風衣打開，露出性感黑色內衣、美胸，尺度大開，是李佳穎從影以來最大的突破，也讓粉絲驚喜直呼「太驚艷！」、「真的是大突破，看不出來身材這麼好」。

李佳穎也在個人IG表示，「收到粉絲朋友們傳來的私訊，很驚喜看到《此時此刻》我的演出，好險你們不是說驚嚇而是驚喜，謝謝。」除了突破尺度被粉絲大讚，好身材也引起熱議。

＃有氧、無氧運動都要兼顧

每天堅持30分鐘無氧運動，先降低體脂，再搭配少量重訓，反而能讓身體線條更好看，也不會因為過度重訓，讓身體比例變寬、變壯。除了無氧運動，李佳穎也會揪朋友一起爬山，鍛鍊體力、維持好心情！

＃舒緩肌肉

運動後，李佳穎也會留時間拉筋、放鬆，舒緩緊繃的肌肉，才不會形成粗壯小腿肌，另外，她定期也會去做深層撥筋，放鬆全身肌群。

▲李佳穎運動後都會留時間讓肌肉修復。（圖／翻攝IG@junoohknow，下同）



＃水果、果醋不能少

李佳穎會在YouTube分享新婚日常，表示老公比她還賢慧，很會做菜，但為了維持好身材，還是盡量少吃澱粉，嘴饞時會以奇異果、芭樂當成點心，不僅含有豐富維他命C，同時能抗氧化，難怪她40歲仍保持緊緻皮膚、少女身材！此外，她也會自制果醋飲代替手搖飲料，消暑又有飽足感。