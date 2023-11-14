fb ig video ETtoday search mobile

李佳穎《此時此刻》風衣打開超銷魂！40歲「少女身材」太撩　保養秘訣公開

>

實習記者施至真／綜合報導

台灣女星李佳穎40歲仍保持童顏、少女身材，近日演出Netflix《此時此刻》與小S老公李銘忠有激情床戲，脫下風衣只剩下性感內衣，露出豐滿美胸，粉絲驚喜直呼真的是大突破。其實李佳穎的好身材，是靠運動習慣累積出來的，今天一起揭秘她的少女身材保養秘訣！

▲李佳穎此時此刻。（圖／翻攝IG＠junoohknow）

▲李佳穎在《此時此刻》和李銘忠上演外遇戲碼。（圖／翻攝FB@李佳穎）

李佳穎在Netflix《此時此刻》「說好的輕井澤」單元中，除了以成熟扮相出鏡，還和飾演「小S老公」的李銘忠上演外遇戲碼。兩人在飯店偷情畫面太煽情，紅色風衣打開，露出性感黑色內衣、美胸，尺度大開，是李佳穎從影以來最大的突破，也讓粉絲驚喜直呼「太驚艷！」、「真的是大突破，看不出來身材這麼好」。


李佳穎也在個人IG表示，「收到粉絲朋友們傳來的私訊，很驚喜看到《此時此刻》我的演出，好險你們不是說驚嚇而是驚喜，謝謝。」除了突破尺度被粉絲大讚，好身材也引起熱議。

＃有氧、無氧運動都要兼顧

每天堅持30分鐘無氧運動，先降低體脂，再搭配少量重訓，反而能讓身體線條更好看，也不會因為過度重訓，讓身體比例變寬、變壯。除了無氧運動，李佳穎也會揪朋友一起爬山，鍛鍊體力、維持好心情！

＃舒緩肌肉

運動後，李佳穎也會留時間拉筋、放鬆，舒緩緊繃的肌肉，才不會形成粗壯小腿肌，另外，她定期也會去做深層撥筋，放鬆全身肌群。

▲李佳穎此時此刻。（圖／翻攝IG＠junoohknow）

▲李佳穎運動後都會留時間讓肌肉修復。（圖／翻攝IG@junoohknow，下同）

＃水果、果醋不能少

李佳穎會在YouTube分享新婚日常，表示老公比她還賢慧，很會做菜，但為了維持好身材，還是盡量少吃澱粉，嘴饞時會以奇異果、芭樂當成點心，不僅含有豐富維他命C，同時能抗氧化，難怪她40歲仍保持緊緻皮膚、少女身材！此外，她也會自制果醋飲代替手搖飲料，消暑又有飽足感。

▲李佳穎此時此刻。（圖／翻攝IG＠junoohknow）

►郭雪芙穿LV美裙上演法式性感！新劇《此時此刻》與劉俊謙譜羅曼史

 ►不刻意節食！「高效瘦身」先養成5習慣　喝水、睡覺也能健康瘦

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

李佳穎, Netflix, 此時此刻, 說好的輕井澤, 瘦身, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家

日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家

維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物

維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來

星巴克11／13起「連續3天」買一送一　10款飲品熱賣款全都有 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議 鑲鑽的皮卡丘金項鍊可愛放電　珠寶盒是Tiffany Blue精靈球 5大秋冬必備單品＆搭配訣竅　BLACKPINK都在穿皮外套、黑色長靴最百搭 成為派對中亮眼光芒！最強「聖誕彩妝」讓你不費力變美 GAP台灣首店收攤「電商PAZZO」接手　500坪旗艦店還賣早午餐 安海瑟薇「平口裙下衣失蹤」整雙美腿超搶鏡！新照曝光完美升級大辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面