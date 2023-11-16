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風・Luxury／「錶王」總裁兒致敬父親　推千萬肖像問錶獻愛

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▲▼ PP,HUBLOT限量錶 。（圖／公關照）▲PP總裁Thierry Stern（右）慶祝擔任榮譽總裁的父親Philippe Stern 85歲生日，推出編號1938P-001三問及響報時間功能腕錶向父親致敬。（圖／翻攝PP官網）

記者陳雅韻／台北報導

近期錶界有兩款全新限量錶備受矚目，一款是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）現任總裁Thierry Stern慶祝擔任品牌榮譽總裁的父親Philippe Stern 85歲生日而推出的編號1938P-001 三問及響報時間功能腕錶；另一款是HUBLOT與日本藝術大師村上隆再度合作，打造全透明的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶，兩款錶在工藝層面均有創新突破，吸引藏家追捧。

▲▼ PP,HUBLOT限量錶 。（圖／公關照）

▲PP運用大明火琺瑯工藝，於編號1938P-001三問及響報時間功能腕錶面盤呈現Philippe Stern肖像。（圖／PP提供，以下同）

子對父親的愛
Stern家族於1932年入主PP，兢兢業業將品牌推向製錶業巔峰位置，家族第四代、現任總裁Thierry Stern為向1993年至2009年擔任總裁一職的父親Philippe Stern對鐘錶業的貢獻致敬，也慶賀他11月10日85歲生日，於是選擇父親最喜愛的軍官錶樣式、最鍾愛的問錶功能，發表限量30只、以他出身年份為編號的1938P-001三問及響報時間功能鉑金腕錶，黑色大明火琺瑯面盤上微繪Philippe Stern凝望遠方的灰白肖像，錶殼後蓋則精雕「A mon père, 85 ans de passion horlogère 」（獻給父親，八十五載製錶熱忱）字樣，是一款非常私人、蘊藏深刻情感的腕錶。

▲▼ PP,HUBLOT限量錶 。（圖／公關照）

▲PP編號1938P-001三問及響報時間功能腕錶具4項專利。

PP編號1938P-001三問及響報時間功能腕錶不僅是兒子對父親愛的表現，亦是品牌頂尖製錶工藝的傑作，全新打造具三問與鳴音響報預設時間功能的R AL 27 PS自動上鍊機芯，歸功於4項新專利，可以自由切換使用同一組音鎚、音簧以及動力來源的三問或鬧鈴模式，最特別的是鬧鈴指針以每15分鐘為設定單位，到設定時間前兩分鐘鬧鈴會提早響起，完整呈現悅耳的響報時間妙音，定價超過3200萬元。

▲▼ PP,HUBLOT限量錶 。（圖／公關照）

▲PP於編號1938P-001三問及響報時間功能腕錶蓋上精雕「A mon père, 85 ans de passion horlogère 」（獻給父親，八十五載製錶熱忱）字樣。

藝術家的夢想實踐
腕錶真的變成村上隆招牌小花了！HUBLOT攜手日本當代藝術大師村上隆，以藍寶石水晶材質搭載品牌首款中置飛行陀飛輪，推出限量50只的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶，沒有真正的錶盤，而是讓猶如漂浮於半空中的中置陀飛輪當主角，並在鏡面上鐳射雕刻花朵的笑臉，配上藍寶石水晶材質打造清透的12枚立體花瓣，散發歡樂氣息與正能量，非常吸睛。

▲▼ PP,HUBLOT限量錶 。（圖／公關照）

▲村上隆參加與HUBLOT聯名的新錶上市派對。（圖／HUBLOT提供，以下同）

除了整體造型討喜，MP-15腕錶搭載的HUB9015中置飛行陀飛輪機芯也是HUBLOT的新突破，具150小時的長動力儲能，品牌特製筆形機械上鍊裝置，其裝置可通過USB口充電，置於錶冠上即可輕鬆為機芯上鍊100圈，不僅操作方便，也帶來獨特視覺享受。

▲▼ PP,HUBLOT限量錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT全球限量50只的MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶，9,810,000元。

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