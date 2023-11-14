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安格斯12星座一周運勢11／13-11／19　金牛多點同理心、射手容易吃悶虧

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

星盤迎來一波穩定的力量，這周牡羊座大致平順，沒有消息就是好消息，唯一要注意的是小人從中挑撥是非，工作上得注意潔身自愛，以免天外飛來種種傳言耳語。走入年底與情人進入愈來愈有默契的階段，只是仍要精準拿捏與情人說話互動的尺度，單身牡羊乍看很難突破單身魔咒，不過有不少曖昧暗流，有機會化暗為明。

金牛 4.21~5.20

以為溝通好的事，卻可能在三言兩語間一夕翻盤，這周金牛座在人際、溝通上的考驗連連，別把自己的標準放在別人身上，凡事得投入更多同理心，你得先理解別人，才能得到理解！在金星的遙遙影響之下，這段時間已有情人的，雙方相處在日常中漸漸堆疊，彼此感情愈來愈穩，單身者現階段持續打底暫且沒有明顯緣分。

雙子 5.21~6.20

單身雙子一派灑脫不缺，但愈到年底愈容易感覺孤單，特別是看朋友成雙成對、接力放閃，內心早就有許多憧憬與嚮往的情緒，年底前跨出第一步比什麼都重要，趁著這段桃花上升的運期，不妨拼個脫單機會！此時人際能量提升，可多參與一些社交活動，透過人氣的拉抬也能助旺自己的桃花，緣分就這麼出其不意的出現。

巨蟹 6.21~7.21

原本停停走走的感情關係，在這波年底的運勢下反而出現逆勢上揚的局面，本周巨蟹座感情有關的往來十分頻繁，與心上人有機會從原本生疏變得更熟悉，不妨主動提出一起散步、逛街的邀約，也許就能向前跨出一大步！工作表現平步青雲，只能說大部份的壓力都是自己給自己的，不妨吃下定心丸把計劃付諸行動，就會發覺沒有想像中的難。

獅子 7.22~8.22

獅子走入年底前十分活躍的時光，火星加持下工作表現十分亮眼，也能擁有強大的群眾渲染力，只不過眾人注目之下，有時小缺點也可能被放大檢視，得拉高自己的道德水平，同時明哲保身。這段時間持續單身會比曖昧糾纏來得更自在舒心，單身者也要避免捲入複雜的多角感情中，保持空窗反而自由。

處女 8.23~9.22

儘管快速、確實的表現也是專業度的展現，不過在水逆來臨的前夕，建議處女座還是要以更紮實嚴謹的態度，把事情按部就班的完成，搶快、跳階都可能引發出更麻煩的後續，還是慢慢來比較好！已經有情人者，除了公式化的問候關心，主動分享心情或是專注聆聽，都能修復漸淡的感情，任何浪漫小動作都好，別讓彼此關係僵掉。

天秤 9.23~10.22

天秤其實是需要有一點喘息空間的，感情中與情人愈是黏TT，愈可能出現爭端！特別是這周想要感情有更穩定的發展，那麼多分享、多聆聽、在生活中投入更多感情的互動，會是感情止跌回升的關鍵。至於單身天秤同樣需要跳脫規律的往常，回家換條路走、換間不常吃的餐廳用餐等，「新」的冒險體驗，將能無形中把你帶入粉紅泡泡中。

天蠍 10.23~11.22

不論工作還是人際，思維極度細膩的天蠍，近期特別容易在想法上卡關，小心眼的程度超高，得當心一不小心就玻璃心碎一地，在工作上怠速！感情方面，親密的互動的確能對雙方相處加分，但還需要更實際了解情人的需要，包容與抱抱兩者缺一不可！單身者感情平平，參與應酬聚會，有機會種下幸福的脫單種子。

射手 11.23~12.21

直率真誠的射手近期多了行星的助力，凡事能化險為夷！只不過得注意的是近期射手在人際上容易吃悶虧，表現腹背受敵，孤單的感覺讓人只想買醉，建議你別再被波動的情緒影響，理性溝通、感性敘舊，就能維持長久友誼。感情運表現普通，單身者曖昧眼神曾交會過，但不一定有結果，凡事不期待就沒有傷害。

摩羯1 2.22~1.19

舒適圈乍看能為摩羯帶來踏實的安全感，但待得愈久，愈可能失去拓展的企圖心！摩羯在工作職場上的能量默默走到一個收尾狀態，明明革命尚未成功，卻變得安逸不想努力，惰性驅使下可當心工作表現不進則退、一洩千里。感情上對自己坦誠是件重要的事，與情人之間需要彼此互動和經營，疏離與客套會是兩人最大隔閡。

水瓶 1.20~2.18

這周水瓶整個人顯得懶洋洋的，即使面對重要工作或專業的領域，有時也會顯得懶散隨興，如果工作上的壓力真的太沉重，那麼在這周中抽空讓自己發懶喘息一下也是必要的，別過度勞累啦！感情上單身水瓶別老是拒人千里，微小但十分幸福的緣分正在向你聚攏，是不是很久沒有澆灌內心中這片戀愛農場了呢！ 

雙魚 2.19~3.20

愈到年底雙魚愈是帶勁兒，這周的雙魚運勢不差，不過想要在工作上事半功倍，還是得多花心思，善用一點策略才能提升績效。此時可參與專業進修課程，想辦法增進實力，為專業打底，會是開啟職場契機的第一步。單身雙魚有機會在社交活動中認識中意的對象，想在年底前脫單的魚兒，千萬別錯失最後這波良機。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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