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82歲老奶奶只穿綠色！成紐約紅人連頭髮、住家都是綠　從中找到快樂

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在美國紐約布魯克林，住著一位高齡的「綠色奶奶」，她每天只穿著綠色服裝，顯眼的螢光綠穿搭讓她在當地和Instagram上爆紅，看著她快樂的笑容，整個心都被療癒了吧！

美國「綠色奶奶」成Instagram紅人

這位居住在美國紐約布魯克林區的老奶奶，被大家稱為伊莉莎白甜心（Elizabeth Sweetheart），出生於1941年的她，今年已滿82歲了。那麼伊莉莎白甜心怎麼會被大家認識呢？因為她只穿著綠色的服裝，且從頭到腳無一不漏，她衣櫃裡所有衣服都是綠色的，包含了不同深淺來搭配組合，不過大部分都還是以螢光綠為主，你會發現，伊莉莎白甜心連頭髮都染成螢光綠色，眼鏡、髮夾、指甲，甚至延伸到家中的各個角落，全是綠油油的一片。

▲82歲老奶奶熱愛綠色。（圖／翻攝自IG@greenladyofbrooklyn，下同）

伊莉莎白甜心日常搭乘地鐵通行，因此經常在路上吸引目光，早已是該區鄰里間的大紅人，且她很勤勞的經營個人Instagram，名為Green Lady of Brooklyn，目前累積了將近40萬粉絲，有不少民眾遇到她都會合照留影，她則是用最慈祥可愛的笑容回應，隔著鏡頭都能感受到她不老的活潑靈魂。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

伊莉莎白甜心怎麼會變成綠色奶奶？

伊莉莎白甜心出生於加拿大，就讀艾利森山大學，並跟著加拿大畫家Alex Colville學習美術，1964年她來到紐約尋找工作機會，在服裝產業裡負責藝術印花創作，也曾開設自己的設計公司，她是一位很優秀的藝術家，曾經為諸多時尚品牌創作手繪版畫。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大概在20多年前開始，伊莉莎白甜心開啟了她的綠色人生，此後再也沒穿過其他顏色的衣服！在這之前她也嘗試過各種顏色的服裝，不過綠色最終成為了她最喜歡的顏色，她曾在訪問中說過：「我總會做一些事情來保持快樂，而綠色是最正向的顏色，也是最快樂的顏色。」

伊莉莎白甜心熱愛綠色成癡，甚至變成一種收集癖好，不僅是身上穿戴的，連她整個住家都被布置成綠色小天地，遍布居家用品、家具，曾有網友笑說：「但她的狗是黑色的！」當然，她也不是沒想過要幫狗狗染色，只是被她的兒子給阻止了！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 綠色, Elizabeth Sweetheart, 紐約紅人

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