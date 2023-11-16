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年末聖誕彩妝盤點推薦！THREE潤唇凍上妝超美、RMK冬季銀色指彩必收

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

又到了一年一度限量彩妝登場的年末時節，不管是想要自己收藏又或是想要送親友一份心意，限量彩妝絕對是好選擇。以下就來看看今年的限量彩妝有哪些！

THREE SACRED GEOMETRY

以畫家古斯塔夫．克林姆繪出人與人之間溫暖畫作為靈感，冬日的星空般映照著戀人們輕吻，靜謐的綻放耀眼光芒，以適合任何臉型、膚色、造型的低飽和色系為主，打造華美又細膩的彩妝。

流金煥采眼盤

6色眼影盤光澤鮮明絢爛，以暖色調和諧搭配，任意選擇、疊搭都不突兀且能打造不同妝感，原因在於其獨特的透明感和低飽和珠光，融合各樣色調珠光的4色，再加上添加金色亮片、珠光的2色，呈現水感光澤。

A粉紅香檳：細膩金色&銀色珠光，再添加柔和溫暖的紅色&金色珠光，亦可作為打亮使用。
B古典金黃：煙燻感的金色氛圍，黑色與金色珠光中蘊藏銅色及綠色的沉穩色調。
C卡其金黃：以細膩古銅包裹金色，打造出不經意隨興的深邃感。
D玫瑰金黃：金色&藍色珠光恰到好處平衡甜美，柔和大人系氛圍。
E灰褐金黃：低飽和色系的灰褐中混合華麗的金色，是耀眼的鏡面珠光。
F絢爛金黃：大小不一的亮片、珠光、閃片搖曳生姿，疊擦於其他眼影打造奢華妝感。

柔光極致晶透蜜粉

上市後因優秀柔焦效果卻帶透明感的妝效，立刻成為人氣商品。本季限定版推出添加甜美健康的暖金粉，增添自然血色感的混色珠光中加入金色&紅色珠光，演繹出更為浪漫迷人的神情。

魅光零界線眼影霜

推出限定新色，質地絲滑、延展性高，無需技巧就可以上出漂亮漸層，不管是要單用，或是跟粉狀眼影疊搭使用都適合。

X01 RADIANT ROMANCE：紅調粉色中蘊含金黃色澤，綻放光燦的耀眼粉。
X02 LOVING UNITY：裸調膚色中透出金色，細膩大膽的暖調裸。
X03 TIMELESS ENERGY：搖曳的俐落氛圍中醞釀光輝，奢美的卡其金。

魅光幻采潤唇凍K

去年上市後即刻完售的潤唇凍，於今年Holiday推出限定新色。服貼膜層的水潤光感，賦予雙唇通透的光澤與血色感。是修護&染唇型唇膏，打造自然紅潤氣色的澄淨紅，灰色則能讓雙唇更加紅潤。

魅光指彩 

限定推出五色，皆是蘊含細膩金色珠光的玫瑰、藍調及灰調；和幾何形狀亮片的搭配。

X61 GOLDEN DAWN：蘊藏柔和的金黃氣息，甜美的奶霜玫瑰。
X62 SWEETEST SILENT：憶起冬日的澄淨天空，乳霜般的霧藍燦金。
X63 EMOTIONAL EMPATHY：通透中搖曳動人的光澤，上質的灰感曜金。
X64 GOLDEN YEARS：光與影的唯美對比，俐落華美的燦爛金黃。
X65 LOVE OVER GOLD：藍色與金色的亮片散落，波光粼粼的幾何鏡黑。

RMK DANCING DIMENSIONS

以紐約布希維克Bushwick的夜生活為靈感，將耀動的色彩和光芒注入彩妝中，包裝上將代表潮流的霧面黑色外盒、搭配如潑灑藝術般灑落的點點粉紅。推出眼影盤、腮紅、眼線、唇釉和甲彩。

耀動眼彩盤

蘊含大量珠光、亮片的8色眼影盤，採用了服貼親膚的質地，不同顆粒大小的豐富珠光質地散發著假日氛圍。更包含RMK全新質地的高亮燦High Shine和亮燦爍光Shiny Shimmer，比以往的眼盤更閃耀。

Astral Yellow（HSH）： 霓虹萊姆綠交織黃色光燦。
Moss Green（SM）： 苔蘚綠的基底色中閃爍華麗的金色亮燦。
Lavender Pink（SHSM）： 清透的薰衣草粉紅賦予眼神微微的甜美感和光澤。
Neon Purple（SM）： 讓人聯想到鮮麗玫瑰花瓣。
Electric Rose （SHSM）： 鮮豔的玫瑰紅色中透出濕潤的水漾光澤般。
Midnight Silver（SM）： 一款能感受現代感的季節性色彩。
Copper Brown（SHSM）：親膚亮麗的銅棕色交織粉紅色和金色的顆粒珠光。
Nectar Pink（HSH）： 金色和粉色的光燦相互輝映。

耀動頰彩盤

賦予雙頰散發活力的光彩，展現絕妙色澤的2款頰彩盤全新登場。保有透明度帶有柔和發色的頰彩，搭配能捕捉光線帶有光感色澤的打亮色，兩者相互疊擦後產生出獨特立體感。

01 Sedona Spirit：帶有健康、溫暖氣息的輕柔裸色，疊擦金橙色的打亮色，展現立體感和鮮活生動的光澤。
02 Rose Parade：賦予肌膚柔和的玫瑰色。疊擦上散發明亮光澤的千禧粉的打亮色，能讓妝容更加耀眼。

經典持久眼線液

限定新色中添加大量如星塵般亮燦珠光，無論是勾勒出閃耀的線條還是將色彩暈開上色都很特別，和眼影盤疊擦也能展現層次感。

持色水感唇釉

質地輕盈、延展性佳的質地搭配棕紅色、紫紅色和酒紅色3色，是秋冬必備的精緻色選。

EX-05 Mellow Mahogany ：帶有自然紅感的濃郁棕紅色調。
EX-06 Mulberry Smoothie ：一款能表現小惡魔般笑容的紫紅色調。
EX-07 Royal Claret：華麗中帶有隨性感的大人系紅色，略帶微微暗感的波爾多酒紅色調。

透光空氣感蜜粉

輕盈的微粒子粉末能潤澤的融於肌膚，散發極致透明感的蜜粉，限定色EX-03 Day Glow，添加了金色、紅色、銀色的細緻偏光珠光，能讓底妝富有乾淨光澤。

誘光指采

無珠光的橙色調、萊姆綠和閃耀大小各異珠光的銀色調，限定3色新登場。

SUQQU 首波聖誕彩妝 銀世界

今年首波聖誕彩妝，SUQQU以組合的方式呈現冬季獨有的、大雪紛飛的銀色世界。兩個組合中都包含晶采盈緻眼彩盤、晶采艷色眼線筆和晶采潤澤液狀頰彩。

SUQQU晶采彩妝組 六花

眼影盤配色靈感來自寂靜中翩翩起舞的爍亮銀色雪花。俐落感的灰色和輕盈的銀色賦予凜然的冰冷氣息，同時搭配粉紅的溫暖感、再增添藍色的亮麗珠光。

搭配的眼線液筆是帶有暗感藍色調的Ice Gray，再以色澤透出輕盈溫柔的Snowy Pink，展線彷彿被雪覆蓋的花朵般柔和的色澤。

SUQQU 晶采彩妝組 星冴 

眼彩盤以清澈空氣中閃耀夢幻的「鑽石星塵」為靈感，璀璨的金色和時尚的銀色帶來華麗感，搭配能表現濃淡的紫色系，營造出夢幻的氛圍。

眼線液筆搭配了降低色彩的明亮度、帶藍感的藕荷色調，帶來輕柔的色澤感；腮紅霜則是猶如反射雪的陽光般散發溫暖感的Reflective orange，暖橘色調非常適合搭配任何彩妝。

Valentino Beauty 2023高訂白金聖誕系列 

今年聖誕節，Valentino Beauty將品牌運用於高訂時裝中元素幻化為今年的聖誕限定系列，不論是1968年春夏的「BLANCHE」全白高級訂製系列、賈桂琳甘迺迪的VALENTINO白色婚紗，還是在現任創意總監PIERPAOLO PICCIOLI在2020大秀上僅以金色元素提點純白剪裁，都成了限定彩妝的美學基礎，更將老花圖騰運用在唇膏刻紋上。

限量高訂緞面／柔霧唇膏 

限量奢華的白色外殼，轉開膏體上壓印著經典老花圖騰，分別用#110R、#111兩款經典色選，演繹奶油般輕薄光潤的高級緞光質地、絲滑保濕不卡紋的高調霧感妝效。

高訂緞面唇膏 #100R高定白金聖誕版：偏冷調的柔和裸粉色，散發知性不張揚的低調美感。
高訂柔霧唇膏 #111A 高訂白金聖誕版：薄擦是氣質溫柔的玫瑰茶棕色，厚塗則化身氣場強大的肉桂紅棕調。

柔霧眼頰彩盤

一盤即可輕鬆完成眼妝、頰彩的柔霧眼頰彩盤，在聖誕系列換上全新白金鉚釘限量包裝，輕柔晶透的超顯白的玫紫色調超襯膚，細緻的珠光可以不著痕跡的通透打光創造天生好膚質。

嬌蘭 奇幻珍獸限定系列

「今年的聖誕彩妝系列，我從嬌蘭過去的檔案紀錄中獲取靈感，想要向這些美麗珍貴的野獸致敬。」嬌蘭彩妝創意總監VIOLETTE說著。今年的限定彩妝，包含了色系大膽的眼影盤，Rouge G紅寶之吻、Ombres G高訂深邃四色眼影盤、幻彩流星蜜粉球等。

ROUGE G紅寶之吻

紅寶之吻系列推出2款全新「奇幻珍獸限定版」獨家彩殼。

1.GLITTERY TIGER：虎斑天鵝絨，上有霓光細粉。
2.FELINE FANTASY：大膽的綠黑相間豹紋花樣。

搭配全新彩殼的是新3種色號唇膏。

N°234 Roaring Red，全霧面亮紅色
N°521 Flamingo Pink，輕盈粉嫩色，經典絲絨霧面質地
N°41 Untamed Garnet，大膽暗紅櫻桃色，經典緞光質地

OMBRES G四色眼影盤

貼有亮粉的天鵝絨虎紋外皮做為新款高訂深邃四色眼影盤的包裝。色選包括高顯色度的金色，成熟精緻的綠色眼影中帶有金色閃光、金屬感質地；色調溫柔，但有珠光的緞面粉色，可強調眼神；性感紫色霧面眼影，可描繪眼窩周圍。

幻彩流星蜜粉球

經典明星商品幻彩流星蜜粉球02 Light安穩地裝在精緻外盒中，設計靈感源自陸龜鱗片，符合今年聖誕節的黑綠色系主題。

2023香奈兒聖誕限量彩妝系列

1920年代的巴黎正流行裝飾藝術（Art Deco），是亮片大行其道的浮華年代。一向前衛大膽且思想自由的嘉柏麗香奈兒擁抱幾何與對比美學，實驗出截然不同的新風格，2023年聖誕佳節，香奈兒彩妝創意工作室打造絢麗璀燦的眼妝，致敬香奈兒女士大膽無畏的精神，完整重現20年代的燦爛光輝。

Dior迪奧2023聖誕彩妝杜樂麗花園限量版

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips以杜樂麗花園的美麗景致為靈感，推出一系列精緻優雅的限量聖誕彩妝。包含金燦手拿包、氣墊、眼影盤等等絕美品項，值得蒐藏。

YSL 2023冽金聖誕系列

燦金暖陽沿著冰川裂痕流淌，形成一條條金色脈動，像是魔法般喚醒了杳無人煙的蒼涼雪地，宣告奢華炫目的節慶時刻到來。今年聖誕，YSL打造絕美冽金極境，用奢華彩妝讓大家綻放性感優雅、率性奪目的迷人光芒。限定品包括奢華緞面絲絨唇膏、情挑誘吻晶亮蜜唇膏、恆久完美打亮氣墊眼彩盤等，還有雪花眼影、聖誕倒數月曆都是亮點。

M·A·C 冰雪假期系列

限量的冰雪假期系列以阿爾卑斯山峰上晶瑩剔透的閃耀冰晶，以及滿山覆蓋的皚皚白雪為靈感，將細緻粉雪做成包裝、雪山則是精緻立體冰晶壓紋，再加上限量和熱賣色選，組合而成一系列的限定彩妝。不只有眾多限定組合，就連單品也都推出限定包裝、色號，附上不同樣式的化妝包，顏值高還很實用。

shu uemura植村秀 x JOJO’s Bizarre Adventure 限量聯名系列

回顧過往的聯名都相當精彩，今年植村秀和人氣動漫《JOJO的奇幻冒險》推出聯名啦！首度攜手《JOJO的奇妙冒險-石之海》，以動畫女主角空條徐倫和她的父親空條承太郎為主，致敬了原作之餘並使用華麗的金色與桃紅撞色，打造一系列精彩彩妝，愛心眼影包、獨創唇膏必收。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 聖誕彩妝, Chanel, Dior

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