「短髮燙捲」日本好流行！要抹慕斯還是髮乳？5大整理技巧一次告訴你

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近兩年來復古造型越來越流行，輕盈可愛的短捲髮也成為熱門髮型，波紋燙、嬉皮捲讓人好想嘗試。但你心中是否也有這個疑問：「到底要怎麼整理才好？」這篇就要來說分明。

短髮燙捲整理技巧

1.吹頭髮的方法

燙捲後還能像平常吹頭髮一樣順順地往下吹嗎？通常在燙捲後髮型師就會因應不同的捲度給予建議。首先一大要訣就是頭皮、髮根一樣要先吹乾，接下來普遍來說可以大致分為兩種方法：

手指繞吹：將髮絲纏繞在手指上用吹風機的溫度吹乾髮中髮尾，加強維持捲度，Apex Hair Salon主理人Allan跟我們分享，如果是向外、向後繞的話整體會比較輕盈、活潑；向內捲的話則會呈現比較成熟的風格，這點在自行用電棒造型的時候也一樣。

運用烘罩：至於烘罩則是更省時省力的方法，大賣場或藥妝店就有販售平價可拆裝自家吹風機的款式，或是像Dyson吹風機也可以加購專用烘罩。運用烘罩能將吹風機的熱能平均的散在髮絲上，也能將髮絲固定在烘罩內，吹乾後不只捲度明顯也更加蓬鬆。





2.吹髮前先上造型品維持捲度

許多髮型師都會建議在濕髮時先抹上造型品，像是慕斯、髮乳之類的產品，接著再進行後續吹整。這時的我就有個疑惑，造型品在髮絲上帶過夜是可以的嗎？Komm Hair的黛比分享：「如果造型品只上在髮絲上、沒有碰到頭皮，基本上是沒問題的，但還是建議髮根要先吹乾再來進行這步驟。」且現在許多髮品成分更加精良，也有許多品牌主打造型、保養2合1的髮品，如果有疑問的話還是可以向設計師問個清楚。





3.慕斯VS.髮乳怎麼挑？

造型品不只區分為不同劑型，就算一樣是慕斯也有軟、硬度和造型強度的差別。Komm Hair黛比分享：「慕斯也有分強跟弱，希望看起來捲度根根分明的話，可以選強調硬度的款式，如果是希望鬆軟感可以選比較沒那麼強的。不過自己在外面挑選的話還是要親自試過才會知道效果，所以才會建議以髮型師推薦的產品為主，在髮廊試過後不僅可以得知使用方法，喜歡的話再去買也可以。」





至於造型用髮乳，頭髮乾、濕狀態都可以使用，但每一款產品會有不同的使用方式，大部分來說乾的情況下使用會更有線條感。如果是髮質細軟的人，建議選擇強力慕斯；粗硬髮可選用髮乳加強光澤，或一般慕斯打造鬆軟感。





4.出門前的整理方式

睡一覺起來又亂掉到底怎麼整理？其實我們之前也有介紹過早起的整理方式，針對捲髮最簡單快速就是準備好一個裝水的水槍噴瓶，將髮尾稍微噴濕至不滴水狀態，接著再抹上一次造型品就可以，如果是髮根髮流走鐘，也可以噴濕後吹乾比較好調整。

5.給機車通勤族的建議

首先又熱、又戴安全帽，髮型一定沒辦法維持得太完好，但還是有一些小技巧可以讓傷害不要這麼大。像是在安全帽戴下去之前，先把頭頂髮絲抓起來往反方向放，拿起來之後再撥回原位，會比直接戴下去髮根直接貼著頭皮狀況要好一些。





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