冬日時髦風格必備「窄版墨鏡」！6款精品推薦　修飾臉型盡展個人魅力

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

窄版墨鏡有著時髦俐落的輪廓特質，隨著復古風潮興起，在寒冷冬日選出一副最適合你的窄版墨鏡！

經典的黑色墨鏡結合俐落的設計線條，無論搭配什麼樣的服裝都合適，中性特質男女都適合。

▲Valentino窄版墨鏡。



方型的窄版墨鏡搭配鏡腳的金色字樣，除了彰顯品牌標誌，更能修飾配戴者的臉型，突顯個性增加臉部氣勢！

▲Dior 黑色方框墨鏡，NT$16,400。



玳瑁色的鏡框為造型增加亮點，如果你已有了黑色的款式，今年秋冬不妨來副玳瑁色的窄版墨鏡增添新意。

▲Miu Miu眼鏡系列太陽眼鏡，NT$14,500。



貓眼輪廓修飾臉部線條，想要營造神秘感又想為造型增加亮點？來副貓眼墨鏡會是不錯的選擇。

▲Maje 太陽眼鏡，NT$6,590。



同樣為貓眼墨鏡，這副運用棕色醋酸纖維製作的太陽眼鏡能為較常見的冬日深色穿著增加亮點。

▲Bulgari SERPENTI VIPERMESH 棕色貓眼醋酸纖維太陽眼鏡。



簡約的鏡框輪廓結合吸引人的色調設計，在寒冷冬日戴上一只，除了修飾臉型又能展現獨特的個人魅力！

▲Bottega Veneta 透視膠框金邊造型眼鏡。



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