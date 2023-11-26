盤點6款美拉德棕色精品手錶！3.8萬起可收　輕盈耐髒整年都百搭

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偏愛襯氣質又好穿搭的質感單品？一款經典名錶遇見色彩風格「美拉德」，絕對值得注目！近期討論熱度超高的「美拉德風格」，也就是海納各種色調，比如焦糖色、太妃糖色等大地棕色，向來是不敗的秋冬趨勢重點，這股風潮轉到鐘錶，它可冷可暖的調性比起黑色更輕盈、比起淺色更耐髒，事實上，更是一年四季都能列入購物清單的顏色！錶控們正準備下手第一款皮革錶帶手錶？何不就用以下美拉德風格的棕色系手錶為腕間注入質感細節。

盤點美拉德棕色手錶

01：Louis Vuitton 路易威登

LV最經典的Tambour系列腕錶的錶帶與面盤上融入Monogram圖騰，在深與淺棕之中更顯層次與細節，再畫龍點睛地以黃色秒針提亮整只手錶。

▲Tambour系列手錶，圓形錶殼，售價NT$91,000起。



02：Cartier 卡地亞

藍氣球是最受市場歡迎的卡地亞手錶系列之一，包括錶橋護冠、藍色錶冠、如鵝卵石圓弧的蝶型錶殼形狀、軌道式分鐘刻度等都是讓它叫好又叫座的設計特色，2021年新推出更大風格更率性的40mm全新尺寸，玫瑰金材質搭上焦糖色的皮革錶帶實在太有魅力。

▲Ballon Bleu藍氣球系列手錶，圓形錶殼錶徑40mm，售價NT$448,000起。



03：Montblanc 萬寶龍

復古控看過來！Montblanc手錶最具歷史份量的1858系列，以品牌機芯研發中心Villeret錶廠前身的專業腕錶與懷錶製造龍頭Minerva錶廠的廠創立年份為名稱，入門款以青銅色錶圈、黑色錶盤、弧形玻璃鏡面帶出時代與時髦感兼具的獨有風格，同樣也是男女生戴都好看的經典樣式。

▲1858系列自動機芯手錶40mm，售價NT$89,600。



04：Hermès 愛馬仕

比起圓形錶殼你更偏愛優雅方錶？推薦這款被鐘錶創意與風格總監Philippe Delhotal認證最適合職場穿搭的經典錶款！Cape Cod系列以「矩形內的正方形」、類似錨鍊外型的錶耳為規矩方錶帶來更多時髦細節，而除了單圈也可挑選雙圈皮錶帶，更有手錶、手環造型感，參考售價美金3,000起。

05：Longines 浪琴

DolceVita 多情系列手錶，長方形錶殼，價格NT$38,000起

1997年推出至今持續熱賣的氣質款DolceVita，在不久前迎來小改款，有更多面盤顏色選擇以及快拆式可替換錶帶，除了必入手百搭的柔和棕，更可多多益善加購彩色錶帶，推薦給穿搭控。





06：Chanel 香奈兒

Chanel的錶之所以獨特，是以風格定調一只錶的功能、機芯面盤配置，將品牌DNA元素注入，為當代錶迷們開啟賞析手錶的不同面向，及更多元的時髦選擇。像是在2015年推出市場的香奈兒Boy∙Friend手錶系列，將服裝元素如騎師夾克及馬鞍廣泛運用的菱格紋設計、斜紋軟呢面料，是兼具有人氣也有買氣的作品。而這款Boy·Friend手錶搭載了最新的直式輪系鏤空機芯，整體以品牌獨有的Beige米色金打造，搭配少見的金棕色錶帶，口袋夠深的人怎麼能不收！

▲Boy·Friend鏤空腕錶（搭載Caliber 3手上鍊機械機芯）大型款，Beige米色金，鑲嵌鑽石，金棕色菱格紋圖騰小牛皮錶帶，售價NT$3,342,000。



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