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今年秋冬是皮衣主場！跟著Hailey Bieber穿　時髦性感、男友風一次掌握

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年秋冬是皮衣的主場！從初秋開始就能慢慢看到，不僅許多品牌都不約而同的推出皮衣單品，各大穿搭KOL與藝人們也紛紛皮衣上身，其中小賈斯汀辣妻海莉比柏（Hailey Bieber）的絕佳衣品更是許多人穿搭的學習對象，本篇就直接偷學天王嫂的皮衣穿搭技巧時髦一下。

2023秋冬皮衣穿搭

皮衣西裝外套

西裝式的皮衣在今年是非常推薦大家嘗試的單品，俐落的Oversized寬肩西裝搭配上皮革材質，讓該有的正式感多了一點不羈，而Hailey搭配上也以丹寧、工裝的單品增添休閒風格，剛好今年的美拉德風格正熱，咖啡色系的皮衣也是很好的選擇。

皮衣夾克

Oversized的皮衣夾克上鏡率之高可以說是Hailey的定番款，無論是什麼樣的穿著，都可以拿來搭配，從碎花洋裝、細肩帶連身裙、白T，甚至只穿內衣褲都可以配這件夾克，非常適合想嘗試皮衣穿搭的初心者學習！

皮衣襯衫

近兩年非常流行的皮衣襯衫也是很好的搭配單品，既有襯衫版型，以及皮衣質感的造型度，是很輕鬆就能在日常搭配到的服裝款式。

皮革長風衣

今年秋冬想嘗試一點不一樣的皮衣？那長版的皮革風衣勢必要來一件，帶著高冷、神秘又帥氣感的皮革長風衣，Hailey一次送上兩種造型風格，無論是休閒的搭配或是性感的辣洋裝，搭上長風衣都是氣勢十足。

騎士皮衣

2023秋冬皮衣是標配！跟著Hailey Bieber穿皮衣，時髦、性感、男友風一次掌握

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最經典的騎士皮衣當然也不能少，熱愛Oversized的Hailey也是選擇寬鬆的版型，基本上穿搭風格也很多元，造型氣勢也非常強，如果想嘗試一點不同的風格，可以嘗試入手不同皮革壓紋造型的皮衣加入一點特色元素。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Hailey Bieber, 秋冬穿搭, 皮衣

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