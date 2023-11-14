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「髮量王者」范冰冰7天才洗一次頭　紅毯絲緞髮用2次髮油才夠

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自范冰冰微博

藝人范冰冰不僅在肌膚保養相當重視，頭髮呵護也很嚴實，最近她就分享長髮的養護關鍵，讓自己在紅毯上也能自信發光。

▲范冰冰,洗頭,髮量王者,頭髮,。（圖／翻攝自微博）

＃髮油抹兩次

很多人都會用髮油呵護秀髮，范冰冰也不例外，但她為了讓自己紅毯造型更加分，通常會在洗完頭之後，先用髮油在手心搓揉之後，塗抹在髮中到髮尾的位置，等到完全吹乾再上一次，可以透過兩次的修護，讓髮絲重現絲緞光澤。

＃自製「預洗髮膜」

在居家養護的過程裡，范冰冰會自製「預洗髮膜」，在洗頭髮之前、乾髮的時候，用髮膜、護髮乳再加上椰子油，充份混合之後，從髮中塗抹到髮尾，並花5分鐘按摩頭髮，接著先用浴帽包裹起來，再用加熱浴帽套上去，幫助髮絲做到蒸髮的效果，等待約40分鐘，讓精華充分浸潤髮絲。

▲范冰冰,洗頭,髮量王者,頭髮,。（圖／翻攝自微博）

＃起泡網上起泡、搭配氣墊按摩梳

在「預洗髮膜」蒸好頭髮之後，先用清水沖洗掉滋養成分，接著使用洗髮精先進行第一次的洗髮，先用沐浴球起泡，再把泡沫上頭搓洗，接著她會使用氣墊按摩梳，從脖子往頭皮上方按摩梳理頭皮，幫助刺激血液循環、同時加強洗淨，沖洗之後，接著會再上一次護髮乳、沖洗、髮膜，都是塗抹髮中到髮尾的位置，不抹到髮根。

＃7天洗一次頭

徹底洗護之後，范冰冰另一個維持髮量的秘訣，就是不常洗頭，她表示，她通常7天洗一次頭，洗完頭髮之後，用毛巾把頭髮包起來，並且使用拍打、按壓的方式，把頭髮壓乾，不用搓揉的方式，避免毛鱗片受損。

▲范冰冰,洗頭,髮量王者,頭髮,。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

范冰冰, 洗頭, 髮量王者, 頭髮

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