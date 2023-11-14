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花生湯才第2！營養師曝「甜湯熱量圖鑑」、教你這樣吃更健康

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▲▼花生湯才第2！營養師曝「甜湯熱量圖鑑」 。（圖／Unsplash）

▲豆花的配料要慎重選擇，小心熱量破表。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣瞬間變冷，下午就想喝碗甜滋滋的甜湯嗎？營養師高敏敏分享，大口喝甜湯之餘，也要小心甜蜜的負擔。

▲▼花生湯才第2！營養師曝「甜湯熱量圖鑑」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

綜觀熱量圖鑑，以熱甜湯來說熱量以綜合燒仙草429大卡居冠、花生湯427大卡次之、綜合豆花第三，老少咸宜的小湯圓紅豆湯則是405大卡也不低，營養師也提醒除了留意熱量以外，甜湯中的精製糖攝取量也要留意。她也進一步分享，衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量，不宜超過總熱量的10%，降至小於5%更好。

另外，甜湯除了添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊就是油脂含量比較高的甜湯。既然要吃甜湯，營養師高敏敏也教你這樣吃更健康。

#盡量選無料、無糖的甜品

挑選不加料、不加糖的甜品一樣有暖身暖心的效果，像是無糖燒仙草、純銀耳露都是好選擇。

#挑選原型食物的配料

如果真的要加上配料，建議優先選擇原型食物配料，像是白木耳、蓮子、薏仁等，避免加工甜品以減少熱量的攝取。

#跟親友分食

藉由和親友分食來分散熱量，也能進一步增進感情。

#吃完之後多散步走動

吃完甜點最忌諱坐著不動，建議吃完可以多散步運動，幫助加速消耗熱量。

#調整吃的頻率

要戒掉甜品太殘忍，營養師建議偶爾吃可以，但是不建議天天吃，建議選擇少糖、高纖，學會拆解吃下的食物種類，才能吃得更健康。

關鍵字：

甜湯, 熱量, 營養師, 燒仙草, 紅豆湯

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