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台灣高訂教父方國強24年來首秀！　張榕容著迷蝴蝶禮服「感覺被呵護」

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記者鮑璿安／台北報導

被譽為「台灣高訂教父」的設計師方國強，個人品牌Khieng ATELIER創立24年以來首度舉辦高級訂製服大秀，今（14日）正式登場，此系列名為「蛻變」，將蝴蝶翩翩起舞的模樣定格於禮服之上，捕捉絕美瞬間，品牌好友張榕容也到場看秀，直言被好多套禮服驚艷，有種女性被細心呵護的感覺。

▲▼ 方國強 。（圖／品牌提供）

▲全新系列《我型我塑》以多巴胺色調為主軸 。（圖／品牌提供）

方國強12歲即移居法國，自幼便著迷於繪畫及手作，1999年在台成立品牌Khieng ATELIER，將法國訂製工藝帶入台灣，團隊成立24年之際首度以實體秀呈現禮服。映入眼簾的全新系列《我型我塑》，品牌罕見嘗試起令人愉悅的多巴胺色調，融入可拆卸、隱藏式的拉鍊或鈕扣等多變細節，豐富穿衣的可能性，多套被放大處理的肩線細節，強調女性擁有柔軟盔甲的概念。

▲▼ 方國強 。（圖／品牌提供）

▲《重工高訂》系列亦是品牌重頭戲，充滿奢華的珠飾和東方手工繡片 。（圖／品牌提供）

▲▼ 方國強 。（圖／品牌提供）

▲《京繡》系列花卉圖騰別具中西結合的韻味 。（圖／品牌提供）

《重工高訂》系列亦是品牌重頭戲，奢華的珠飾和東方手工繡片，輕巧描繪出蝶翼圖騰，殘影般的視覺效果出現在裙身，剪裁上則彰顯女性柔美線條。最後壓軸的《京繡》系列，是方國強多年來行走各國，東西結合的產物，手工壓褶或荷葉工藝成為視覺亮點，牡丹與玫瑰花卉和京繡工藝相輔相成，帶出禮服的奢華感。

▲▼ 方國強 。（圖／品牌提供）

▲設計師方國強（左）與張榕容 。（圖／品牌提供）

方國強表示，他認愛手工的溫度，但是製作高訂禮服其實非常耗時，部分作品甚至需要7至8個月的時間才能完成。張榕容則說，方國強的禮服新潮，很浪漫卻又有個性，有種被呵護的感覺，想打包一整套帶走。

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN溫慶珠。（圖／品牌提供）

▲ISABELLE WEN 2023秋冬系列混合刺繡雪紡與細膩的珠飾網紗，結合中性輪廓。（圖／品牌提供）

台灣設計師品牌風格多變，ISABELLE WEN 2023秋冬依舊堅守品牌一貫的華麗色彩，刺繡雪紡與精緻細膩的珠飾網紗，裝點在中性的廓形襯衫以及外套中，宛若寶石般的晶鑽亮珠亦可細細欣賞，形成少見的碰撞效果，奢華且依然帥氣；選用男士的西裝面料、喀什米爾針織與各種長度的外套大衣款式，以層次感強化襯托，打造出新穎的三件套同質同色系背心、西裝外套、西褲，可滿足日常混搭。

關鍵字：

方國強, Khieng ATELIER, 張榕容

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