和「萬元乳霜」同樣成分！這些粉底液上妝即抗老　24H美肌首選

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

冬季將近，粉底液也要換成養膚模式，才可以更好服貼肌膚，尤其是乾性膚質，控油類底妝可以收起，換上更滋潤的款式，才不會容易卡粉斑駁，以下就盤點近期多款潤澤水感的粉底類商品，甚至添加了與頂級萬元乳霜相同的成分，打造自然光彩的肌膚。

＃LUNASOL 水潤光美容液粉底，售價2800元

LUNASOL旗下第一瓶以美容液基底做成的粉底，裡面含有6種天然油脂：荷荷芭籽油、橄欖果油、摩洛哥堅果油、甜杏仁油等等，還有角鯊烷，可以幫助肌膚潤澤保濕，同時帶來完整的遮瑕效果，打造柔膚感的肌膚妝容，修飾臉部瑕疵暗沉。

＃Sisley 御緻駐顏活膚精華粉底液，售價4900元

講求「上妝即是保養」的sisley精華粉底液，裡面擁有高效的植物萃取成分，甚至還添加頂級萬元的抗老乳霜「抗皺活膚御緻駐顏霜」同等波斯洋槐萃取、腺苷和大豆胜肽萃取，可以幫助肌膚在打造完美狀態的同時，順便幫忙抵抗老化，帶妝多久就保養多久。

＃2aN 水光陶瓷肌氣墊霜，售價750元

秋冬最怕肌膚乾巴巴，韓系彩妝品牌2aN就推出水光氣墊粉餅，超奢華滿點的鑽石感切面包裝，裡面粉底是具有遮瑕度與潤澤感的單品，添加積雪草以及維他命B5成分，尤其是換季敏感肌膚更是很適合使用，上妝同時安撫。