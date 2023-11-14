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「索隆」新田真劍佑機場時尚帥翻！BV人氣編織包出美拉德色　男神同款必收

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記者鮑璿安／台北報導

Netflix漫改真人版《航海王》「索隆」日本男星新田真劍佑（Makkenyu Arara）日前受邀來台參加活動，他高顏值與時尚感染力擄獲許多粉絲，不光正式場合帥度過人，就連機場時尚也很有話題度，他搶先亮相BOTTEGA VENETA 人氣王Cassette包款帆布肩帶款式，先前也曾演繹過FENDI FF LOGO壓紋Peekaboo ISeeU XCross，果然是帶貨王。

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲日本男星新田真劍佑在機場背上 Cassette 皮革帆布肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲Cassette 波浪造型肩背包，NT$ 95,400 深咖啡 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA 人氣王Cassette包款一直是時尚迷的青睞焦點，正逢秋冬之際，品牌也為該包款換上新細節，打造帆布材質休閒款肩帶，連新田真劍佑也悄悄背上，他現身機場時，以休閒的深色夾克， 搭配 Cassette 皮革帆布肩背包，舒適和時尚感兼具。

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲▼BOTTEGA VENETA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Cassette 縫線造型肩背包，NT$ 95,400 中型木棕色；Cassette 波浪造型肩背包，NT$ 95,400 。（圖／品牌提供）

Cassette是以標誌性的編織INTRECCIATO工藝，打造出皮革交錯延伸的自在廓形，由於百搭特點，是不斷主打的品項之一。這一季BOTTEGA VENETA終於聽到大眾心聲，為Cassette帶來了融合休閒帆布材質的背帶款式，搭配同款零錢包升級實用性，發揮出加乘效果，外觀可愛又潮流。若偏好皮革材質，經典編織則加入了流線剪裁，搭配上秋冬蔚為風潮的美拉德色系，深咖啡色、木棕色、石灰棕等溫暖色系，都能夠為秋冬穿搭製造亮點。

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲美籍日裔男星新田真劍佑機場帥度過人，FENDI秋冬穿搭很搶眼。（圖／品牌提供）

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲▼美籍日裔男星新田真劍佑。（圖／品牌提供）

▲FENDI 撞色設計板鞋，NT$32,000；FENDI FF LOGO壓紋Peekaboo ISeeU XCross ，NT$117,800。（圖／品牌提供）

新田真劍佑的穿搭非常值得學習，日前他飛往香港出席FENDI活動，機場造型也呼應品牌理念，換上了輕便休閒的冬季系列男裝大衣，硬挺剪裁勾勒出緊實體態，加上白色FF圖案針織上衣、深棕色皮褲疊搭，彰顯秋冬穿搭的多層次，進而斜背上經典綠色FENDI Peekaboo ISeeU XCross男士包款，作為造型上的亮點，看來舒適不失巨星風範，多種風格都可以輕鬆切換。

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, 索隆, 新田真劍佑, 機場

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