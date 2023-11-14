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無印良品781坪全台最大店12／5高雄開幕　和千坪唐吉訶德當鄰居

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▲無印良品高雄大立、三井lalaport高雄鳳山。（圖／各業者提供）

▲無印良品高雄大立店12／5正式開幕。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼高雄岡山之後，日本居家品牌無印良品MUJI進駐高雄大立百貨的「全台最大旗艦店」將登場，業者正式宣佈開幕見客日為12／5，今（11／14）釋出首波宣傳影片，影片內不見店內任何場景，而是高雄當地的多個在地背景，凸顯出走入高雄當地民眾生活的氛圍，其賣場面積達781坪，準備融入當地人的食衣住行，每天去也很ＯＫ。

▲無印良品高雄大立、三井lalaport高雄鳳山。（圖／各業者提供）

高雄大立百貨近年精品遷出至漢神百貨，沉寂幾年後準備以居家日常風格重新出發，陸續引進日本蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE、發源自名古屋的連鎖咖啡客美多Komeda’s coffee，今年初又宣布引進日本雜貨通路唐吉訶德DON DON DONKI全台最大的破千坪賣場，之後則是日系雜貨無印良品破700坪大的旗艦店也將落腳。

▲無印良品高雄大立、三井lalaport高雄鳳山。（圖／各業者提供）

而今品牌也對外宣布，其位於高雄大立781坪大的旗艦店，將在12／5正式跟高雄民眾見面，釋出的前導影片主打高雄人日常的生活風景，也透露出高雄大立的旗艦店規劃，除了囊括之前高雄岡山店的所有服務與商品之外，也會強化在地連結與日常生活的提供，包括在地開發的優質商品、生鮮與麵包等類，此外也將販售「限定商品」，讓該店除了跟民眾連結之外，也凸顯自己的特色。

▲無印良品高雄大立、三井lalaport高雄鳳山。（圖／各業者提供）

而除了大立百貨積極轉型之外，三井在台落井高雄鳳山區的第三座Mitsui Shopping Park LaLaport開發案，也在今年6／30舉行開工動土儀式，該商場擁有約13,000坪的廣大基地，樓地板面積約63,000坪，預計規劃約270間店舖，目標在2026年開幕，屆時也將是全台最大規格的LaLaport賣場，將為超過35萬人口的鳳山區帶來新的消費體驗。

▲無印良品高雄大立、三井lalaport高雄鳳山。（圖／各業者提供）

關鍵字：

無印良品, 高雄大立, 旗艦店

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