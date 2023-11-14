《EVA新世紀福音戰士》粉絲荷包難守　CITIZEN限定錶來襲

▲CITIZEN全台限量80只的EVA新世紀福音戰士限定款腕錶初號機JY8138-61E，32,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本知名動畫《EVA新世紀福音戰士》影響潮流文化甚鉅，腕錶品牌CITIZEN近期與其合作，打造兩款EVA新世紀福音戰士限定款腕錶，分別演繹主角碇真嗣所駕駛EVANGELION機體初機號，以及駕駛員明日香的貳號機，搶眼的配色與細節讓粉絲一眼就能認出，兩款錶皆搭載光動能全球電波對時機芯U680，雙顯液晶螢幕顯示所在地及43個城市時區，還具1/100秒的碼錶計時功能，而錶圈上航空計算尺能計算飛行速度、時間及油耗等資訊。



▲CITIZEN全台限量50只的EVA新世紀福音戰士限定款腕錶貳號機JY8139-68E，32,800元。

CITIZEN創作的EVA新世紀福音戰士限定款腕錶初號機，以經典紫色搭配綠色微主調，黃色細節呼應初號機上頸部及腿部的配色，而面盤中央的黑黃色警示條紋設計源自劇中緊急事態的警報樣式，於12時至1時的紅白相間斜紋則代表機體擁有5分鐘戰鬥時限的設定，初號機標誌則出現在7時位置；另一只貳號機錶則為紅色配橘色組合，細節設計也呼應劇情，兩款錶皆附小牛皮錶帶，以及內含碇真嗣及明日香角色卡片的特殊錶盒。



▲G-SHOCK GM-B2100LL腕錶靈感源自《英雄聯盟》世界中的魔法技能「海克斯合成科技」，33,500元。（圖／G-SHOCK提供）

CASIO旗下G-SHOCK則與全球熱門線上遊戲《英雄聯盟》的銳玩遊戲（Riot Games）合作推出聯名錶，一款是全金屬經典八角錶圈GM-B2100為藍本打造舊化處理的GM-B2100LL腕錶，外觀設計融入《英雄聯盟》中的魔法技能「海克斯合成科技」（Hextech），LCD顯示器與分針上的點綴招牌藍色；另一款以3D立體錶盤的GA-110為基礎創作的GA-110LL腕錶，將英雄「吉茵珂絲」的代表色全運用錶圈與錶帶上，她的武器「惡鯊火箭炮」也成為錶帶和9時位置嵌入式錶盤上的亮眼裝飾。

