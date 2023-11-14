fb ig video ETtoday search mobile

折扣不輸周年慶！PTT、Dcard狂推美妝品買一送一超佛

>

記者李薇／台北報導、攝影

藥妝店總是有很多優惠折扣，以下就盤點多款近期買一送一的保養單品，不僅東西早就是美妝版以及Dcard狂推的好物，價錢更是平時的一半，折扣力度完全不輸周年慶，當然要趁優惠趕快囤貨。

＃AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水，售價750元，買一送一

▲AHC,DR.WU,薇佳,TUNEMAKERS,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝）

被譽為是「神仙水」的AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水，水潤的質地塗抹到肌膚瞬間補充營養能量，不管是單層還是多層都可以帶給肌膚滿滿保水度，是很多人用完立刻有感的單品

＃DR.WU 超逆齡多肽修復精華，售價2000元，買一送一

▲AHC,DR.WU,薇佳,TUNEMAKERS,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝）

DR.WU旗下的保養品以高CP值受到很多人喜愛，這一款主打抗老的修復精華更是在近期擁有買一送一的優惠，入手價格更親民，潤澤度也是很強，用過的人都覺得很好吸收。

＃薇佳 微晶3D全能洗顏霜，售價580元，買一送一

▲AHC,DR.WU,薇佳,TUNEMAKERS,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝）

憑藉一瓶洗面乳紅遍網路的薇佳，經典款微晶3D全能洗顏霜擁有細緻泡沫，洗完肌膚清爽不乾澀，而且不會有滑膩感，每每推出優惠折扣總是吸引粉絲團購搶囤，現在買一送一當然是最佳入手時機。

＃TUNEMAKERS 角鯊烷保濕修護原液，售價680元，買一送一

▲AHC,DR.WU,薇佳,TUNEMAKERS,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝）

日本原液專家TUNEMAKERS以精煉的成分以及高效能量，受到很多人的喜愛，秋冬肌膚最需要的油脂潤澤，就交給角鯊烷，只要一點點的用量就可以輕鬆帶來完美的修護效果，潤澤度瞬間提升。

＃AHC 超微導B5能量修護賦活露，售價1680元，買一送一

▲AHC,DR.WU,薇佳,TUNEMAKERS,美妝,保養,。（圖／記者李薇攝）

南韓醫美保養AHC的B5系列修護效果好，同時又很好吸收，這次推出買一送一優惠，絕對是一年到頭都必須要在化妝桌上的常備品，不管是換季還是日常，都可以輕鬆使用。
 

►在別人眼裡你哪一點最可怕？選一張圖測試性格底線

►小紅書爆紅「瀑布髮」養成攻略　洗護多加髮油柔順效果加倍

►台中首間唐吉訶德超大超好逛！美妝區變華麗能試妝、限定商品必掃

關鍵字：

AHC, DR.WU, 薇佳, TUNEMAKERS, 美妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

Maison Kitsuné「迷彩小狐狸」行李箱2萬有找！隨行小包不到6000元超療癒

Maison Kitsuné「迷彩小狐狸」行李箱2萬有找！隨行小包不到6000元超療癒

宋智雅千元靴搭黑絲襪穿出好質感！20萬包上身隨便拍都大片

宋智雅千元靴搭黑絲襪穿出好質感！20萬包上身隨便拍都大片

髮根蓬鬆整天3大技巧！定期去角質、護髮不抹頭皮都是關鍵

髮根蓬鬆整天3大技巧！定期去角質、護髮不抹頭皮都是關鍵

華麗又浮誇的聖誕彩妝一年才一次必收！超級限量錯過就不會再有 眼袋＋黑眼圈＝終極大魔王？　超簡單遮瑕法不動刀也變美 日本超準心測「你適合創業嗎？」　選一回答是天生創業家 維持蘋果肌！營養師曝教吃「促進膠原蛋白合成」2類食物 白髮冒不停？營養師教你補足「9大營養素」、讓黑髮長回來 星巴克11／13起「連續3天」買一送一　10款飲品熱賣款全都有 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面