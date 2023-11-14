折扣不輸周年慶！PTT、Dcard狂推美妝品買一送一超佛

記者李薇／台北報導、攝影

藥妝店總是有很多優惠折扣，以下就盤點多款近期買一送一的保養單品，不僅東西早就是美妝版以及Dcard狂推的好物，價錢更是平時的一半，折扣力度完全不輸周年慶，當然要趁優惠趕快囤貨。

＃AHC 超能玻尿酸保濕肌亮機能水，售價750元，買一送一

被譽為是「神仙水」的AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水，水潤的質地塗抹到肌膚瞬間補充營養能量，不管是單層還是多層都可以帶給肌膚滿滿保水度，是很多人用完立刻有感的單品

＃DR.WU 超逆齡多肽修復精華，售價2000元，買一送一

DR.WU旗下的保養品以高CP值受到很多人喜愛，這一款主打抗老的修復精華更是在近期擁有買一送一的優惠，入手價格更親民，潤澤度也是很強，用過的人都覺得很好吸收。

＃薇佳 微晶3D全能洗顏霜，售價580元，買一送一

憑藉一瓶洗面乳紅遍網路的薇佳，經典款微晶3D全能洗顏霜擁有細緻泡沫，洗完肌膚清爽不乾澀，而且不會有滑膩感，每每推出優惠折扣總是吸引粉絲團購搶囤，現在買一送一當然是最佳入手時機。

＃TUNEMAKERS 角鯊烷保濕修護原液，售價680元，買一送一

日本原液專家TUNEMAKERS以精煉的成分以及高效能量，受到很多人的喜愛，秋冬肌膚最需要的油脂潤澤，就交給角鯊烷，只要一點點的用量就可以輕鬆帶來完美的修護效果，潤澤度瞬間提升。

＃AHC 超微導B5能量修護賦活露，售價1680元，買一送一

南韓醫美保養AHC的B5系列修護效果好，同時又很好吸收，這次推出買一送一優惠，絕對是一年到頭都必須要在化妝桌上的常備品，不管是換季還是日常，都可以輕鬆使用。

