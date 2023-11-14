SOGO台北店周年慶二波衝「保暖商機」　買1.5萬元送進4千元贈品

▲SOGO周年慶11／11周六開店前的排隊人潮，不輸首日。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO台北三館周年慶即將邁入第二波，適逢本周氣溫下降有感，保暖商品立刻催出買氣，忠孝館、復興館也立即機動調整，祭出外套大衣、床寢被胎、暖氣家電單品特價優惠，復興館更針對男性外套、大衣、風衣等特別單品，推出消費滿1.5萬元，即送市價3,980元的紓壓眼罩。

▲忠孝館UGG工裝風雪靴，原價6,880元，特價5,800元。

SOGO忠孝、復興、敦化3館周年慶從11／9起開跑，天天店外開門前都有排隊人潮，堪稱是周年慶氣氛最熱的百貨之一，因周慶維持以往12天不變，即將迎來第二波優惠，因應氣候降溫有感，主打保暖禦寒商品，SOGO資深副總吳素吟表示，從氣溫變冷會催出禦寒商品買氣，其實從上周日起保暖商品的銷量就持續增加，預計如冬衣、大衣跟暖氣等家電，應該會有30%的成長。

▲忠孝館JILL STUART格紋長版大衣，原價38,880元，特價23,000元。

▲忠孝館TOYOTOMI智能偵測遙控型煤油暖爐，日本原裝原價29,000元，特價20,800元(限量30台)。

對此SOGO忠孝館也祭出保暖商品優惠，包括JILL STUART格紋長版大衣，原價38,880元，特價23,000元；UGG工裝風雪靴原價6,880元，特價5,800元；TOYOTOMI智能偵測遙控型煤油暖爐，原價29,000元，特價20,800元（限量30台）。

▲復興館BAO BAO ISSEY MIYAKE皮質信封1M肩背包，售價34600元；復興館BOSS HOME BOSS絲絨毛毯，價值4,780元 優惠價2,280元(限量30件)。

復興館則推出BOSS HOME BOSS漸層藍絲絨毛毯，價值4,780元，特價2,280元（限量30件），另針對7樓男裝特別加碼，於該區域購買特定風衣、大衣、皮衣單品消費滿1.5萬元，送價值3,980元的OSIM護眼樂（限量30台），該區域也推出BROOK BROTHERS軍風禦寒大衣，原價32,900元，特價15,000元優惠，限量10件。

▲敦化館Amina Rubinacci 100%羊絨平紋圍巾，原價24,400元，特價17,100元；100%羊絨V領衫原價54,500元，特價38,200元。

目前於東區商圈的新光三越DIAMOND TOWERS，也正舉行「2023購物慶」回饋，11／9至11／20期間，化妝品單筆消費滿2,000元送2000點skm points，女服、休閒服飾、運動商品單筆消費滿5,000元送5000點skm points，使用skm pay綁特定信用卡消費滿3.8萬元，送MALIN+GOETZ大麻草潔膚露2入組。