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每個人都有！時尚圈正流行穿「皺衣服出門」　設計師刻意打造痕跡有深意

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記者鮑璿安／專題報導

撈出衣櫃中放了很久的衣物，在穿著之前，幾乎每個人都會先進行熨燙的步驟，確保衣物整齊流暢，不過往後或許可以免除這一步了，因為時尚界近年來出現許多以「皺褶」為工藝的設計，將衣物上獨有的痕跡，視為一種流行的展現。

▲▼皺衣服 。（圖／翻攝自IG）

▲▼皺衣服 。（圖／翻攝自IG）

▲Prada 2023 春夏女裝系列刻意打造皺衣物，為表面注入生命痕跡。（圖／翻攝自IG）

以往穿著者若是穿上皺巴巴的衣服，容易產生不愛乾淨、懶得整理的刻板印象，不過現在這個觀念慢慢扭轉了，甚至變成做自己的表現，原因在於時尚圈對於不完美的包容。早在今年2023春夏系列時，可洞悉這一有趣現象，一向喜愛探討穿衣理念的設計師Miuccia Prada 與 Raf Simons ，兩人共同操刀的Prada 2023 春夏女裝系列，從一系列貼身連身裙中可發現，為體現人們的活動狀態，在關節處、膝蓋表面衣物多出了扭曲、皺褶和折疊等手法，就像穿著已久自然生成的模樣，官方強調是為表面注入了「生命的痕跡」。

▲▼皺衣服 。（圖／翻攝自IG）

▲▼皺衣服 。（圖／翻攝自IG）

▲比利時設計師 Glenn Martens 執掌的 Y/Project 試圖扭轉當代時尚規則，同樣出現大量皺衣物登上伸展台 。（圖／翻攝自IG）

試圖扭轉當代對於皺褶的印象，Y/Project 2024春夏系列中抓皺設計為一大經典元素，刻意扭曲衣服反而成為打破原有廓形的新手法，更出現一件像是從洗衣機剛拿出的扭曲上衣，衝擊視覺讓人產生趣味性。

看似不經意，其實全部都是刻意為之，為了展現穿著者的隨興態度，就像是嵌入服裝中的美好回憶一樣，也避免被衣物制約，穿著皺褶的服飾正式化作一種流行，若衣物全都毫無痕跡，實在太無趣，也終於為懶得燙衣服的人尋求出路。

▲▼皺衣服 。（圖／翻攝自IG）

▲▼皺衣服 。（圖／翻攝自IG）

▲日本時裝設計師三宅一生（ Issey Miyake），被封為皺褶的創作者 。（圖／翻攝自IG）

早就深諳此道的日本時裝設計師三宅一生（ Issey Miyake），被封為皺褶的創作者，於 1993 年正式推出了 Pleats Please 系列，他曾提到，「當我剛開始運用皺褶時，我希望它能不易變形而且易於打理和清洗。」以具有彈性的輕量布料為出發點，使得衣服易塑形、好收納，讓人在正式場合與休閒之間隨時保持時尚感，正需要一件皺褶衣。

關鍵字：

皺衣服, 皺褶, PRADA, YProject

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