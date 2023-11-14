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明星商品一次網羅！5款「聖誕禮盒」必買推薦

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記者曾怡嘉／綜合報導

一年當中最令大家期待的節慶，聖誕節一定名列前茅，不僅可以和親朋好友們相聚開趴，互相送禮祝福的溫馨氛圍，更是令很多人對歲末佳節充滿嚮往，盤點美妝聖誕組合，集結所有明星商品，不管是送禮或是自用都適合。

#ORIGINS

▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲ORIGINS 穩膚超能力 美肌水組，1,600元。（內含：青春無敵靈芝光潤機能水200ml、青春無敵靈芝光潤精華液15ml、青春無敵健康光潤乳霜15ml）

內含熱銷靈芝水2.0、精華液、乳霜，補水舒緩金三角滿足肌膚所需，讓你由內而外自然透亮，走到哪裡都自帶神奇光芒。

#簡單

▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲簡單 超值禮物組，999元。(內含：升級版玫瑰青春露120ml、玫瑰青春噴霧30ml)

玫瑰青春露搭配輕盈版玫瑰噴霧，皆採用大馬士革奧圖玫瑰蒸餾，帶有天然療癒香氣，不但能夠作為前導液使用，亦能曬後舒緩、維持妝容，隨時隨地都適用。

#L:a Bruket

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 限量北國晨曦禮盒，2,300元。（內含094潔膚露-鼠尾草/迷迭香/薰衣草240ml、124身體乳-鼠尾草/迷迭香/薰衣草240ml）

潔膚露和身體乳的實用搭配，給予肌膚無微不至的潔淨感受與豐沛潤澤，結合溫和的配方與香氣，協助在秋冬喚醒感官。

#AVEDA

▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 《絲綢》，1,980元。（內含：蘊活光萃洗髮精100ml、蘊活光萃潤髮乳100ml、蘊活光萃Omega 5護髮乳100ml）

AVEDA蘊活光萃系列相當受歡迎，使用後讓頭髮充分飽水，即便是粗硬髮也能展現滑順觸感。

#NYR

▲▼聖誕組合。（圖／品牌提供）

▲NYR 野玫瑰亮采禮盒，680元。（內含：野玫瑰亮采萬用霜 15g、野玫瑰亮采護手霜 15ml）

野玫瑰萬用霜可一瓶多用，是卸妝霜、按摩霜、晚安面膜也是護唇膏。添加富含維他命 A 以及維他命 E 的有機野生玫瑰果油，讓肌膚煥發自然健康光采。同系列的護手霜能夠潤澤同時均勻手部膚色，讓雙手肌膚柔軟，看起來更加明亮。

關鍵字：

聖誕禮盒, 保養, 美妝, 明星商品

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