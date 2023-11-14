掉髮人快吃！皮膚科醫師曝5種「生髮食物」：第1外食人更要吃

▲皮膚科醫師教吃5類「生髮食物」，幫助養護頭皮髮絲。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

現代人掉髮問題日益嚴重，甚至不少人年紀輕輕就開始出現掉髮狀況，頭髮越來越稀疏！除了注重頭皮髮絲清潔和養護，吃對食物也能幫助讓頭髮生長。小紅書上的人氣皮膚科醫師「小酒窩伊森」就綜合近期的研究文獻，分享5類「生髮食物」，最近有掉髮困擾、想要頭髮瘋長的人快照著吃。

＃豆類、豆製品



香港中文大學在醫學期刊《Gut》上發表研究，多吃豆類可以幫助茂密頭髮。實驗中使用一種會導致掉髮的食品添加劑餵給小老鼠，再用2種飲食方式分別餵給2組小老鼠，一組飼料中含有豆製品的小老鼠毛髮正常，另一組缺乏豆類的小老鼠們則紛紛出現了背部毛髮稀疏和大塊的地中海禿。

研究者發現，豆類食物可以促進腸道的雙歧桿菌保護毛囊，同時豆製品中含有豐富的天門冬胺酸、絲胺酸、麩胺酸、脯胺酸等，是頭髮角蛋白的重要組成。所以如果你是平時喜歡吃各種零食和加工食品的人，豆製品記得要多吃。

＃富含植物黃酮的食物



掉髮的首要元兇是二氫睪酮，二氫睪酮會壓縮毛囊，使得頭髮變細再變細，直到掉落、沒有。根據瑞士生物學期刊研究報導，植物黃酮是二氫睪酮的天然敵人，可以保護毛囊所受到的刺激和干擾，使得頭髮變得粗壯；還有JAMA皮膚學期刊也做過大量的分析，針對植物類黃酮對於改善掉髮的作用，在證據和實驗數據上更明確。

所以如果你發現頭髮正在逐漸地變細，那平時可以適當選擇補充這些類黃酮含量豐富的食物，包含葛根、綠茶、黃芪、甜菜根、芹菜等。

＃富含原花青素B2的食物



原花青素B2可以促進角蛋白的合成，保護毛囊細胞的粒線體，也是目前學術界對於毛髮養護達到共識的成份之一，像是紅皮花生、紅豆、黑豆、蘋果、藍莓等都是原花青素B2含量較高的食物。

＃富含益生菌的食物



益生菌對於刺激毛囊的自由基「5α還原酶」有減輕的作用，平時可以多吃泡菜、味噌、豆豉、優格等含有益生菌的食物。

＃富含Omega-3的食物



Omega-3對於頭髮的密度和生長的增加，也有大量的研究數據證實了，目前主流認為Omega-3可以調節上皮細胞分泌更多的蛋白激酶cdc2、p34等信號，可使毛囊進入生長周期。而Omega-3含量豐富的食物包含鮭魚、鯖魚、沙丁魚等油性魚，以及核桃、杏仁、亞麻籽、黑芝麻等。

除了平時適當多吃以上這些食物，醫師提醒也要盡量減少熬夜，雙管齊下就會發現你的頭髮密度大不一樣。