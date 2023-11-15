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放心吃不發胖！營養師推薦5種「健康零食」　大人小孩都適合

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▲▼ 營養師教吃5種健康零食。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦5種大人小孩都適合吃的零食，不用擔心熱量也相對健康。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

有時候難免會有嘴饞、想吃零食的時候，但若是吃洋芋片、餅乾、蛋糕當點心，容易發胖又不健康。營養師周麗就分享5種「健康零食」，不僅健康又不用擔心熱量，而且大人、小孩都適合吃，其中幾樣更是能綜合再一起吃，健康又好吃。

▲▼ 營養師教吃5種健康零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃無糖優格

無糖優格的成分表裡通常以生牛乳和菌種為主，但因為無糖優格比較酸，有些人可能比較不能接受，營養師建議可以在無糖優格中加上一些藍莓或是香蕉片，來中和酸味並增加口感。

＃果乾

像是藍莓乾、葡萄乾等果乾建議選擇無添加的原味果乾，可以說是濃縮了水果的精華，可以適量吃。不論是拿來煮成甜粥或是搭配堅果吃都可以，也可以加在無糖優格一起搭配來吃。

▲▼ 營養師教吃5種健康零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃原味堅果

沒有經過糖油加工處理的原味堅果，或稱無調味堅果，含有豐富的優質脂肪，是很好的零食來源。要給小孩吃的時候，可以把堅果碾磨細碎了，放在粥裡或是加在優格裡拌勻了吃，就能避免發生嗆咳風險。

▲▼ 營養師教吃5種健康零食。（圖／示意圖／達志影像）

＃冷凍乾燥水果乾

透過真空冷凍乾燥的工藝製程的水果凍乾，沒有額外的添加糖和鹽，在膳食纖維和營養上都還算不錯，可以放心吃，但營養師提醒還是要控制量。

＃天然起司／奶酪

成分表裡只有牛乳、菌種、鹽的天然奶酪／起司，乳糖不耐的人也可以放心吃，但挑選的時候建議要買鈉含量低的產品，像是100g中鈉含量低於500mg的天然奶酪會比較推薦。

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關鍵字：

點心, 零食, 零嘴, 健康, 不發胖, 減肥, 瘦身, 食物, , 建議, 營養師

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