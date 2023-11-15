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劉俊謙《此時此刻》與郭雪芙CP感爆棚！　私服搭「3時髦單品」圈粉無數

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix愛情都會影集《此時此刻》上映後引發追劇熱潮，其中第2單元請來香港演員劉俊謙和郭雪芙搭配演出，網友大推兩人CP感爆棚，就連小S都大膽告白！劉俊謙除了劇中憨厚單純的形象深得人心，私服穿搭也成為網友熱議話題，簡單搭配3個配件，穿搭有型、層次秒升級。

劉俊謙、郭雪芙在Netflix新戲《此時此刻》中的「站一個晚上」單元，飾演渴望戀愛的聽障外送員，及單親媽媽按摩師。兩人散發滿滿CP感，而劉俊謙劇中忠厚老實的個性，更讓他圈粉無數，就連女星小S（徐熙娣）都喊出「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦，怎麼可以那麼可愛啦」，足見少女心噴發！除了亮眼外型，劉俊謙也會利用帽子、包包、手錶等時髦單品，增添穿搭層次。

▲劉俊謙。（圖／翻攝IG@lauchunhim.terrance）

▲小S向劉俊謙大方告白，兩人互動相當可愛。（圖／翻攝IG@lauchunhim.terrance，下同）

劉俊謙絕對是十足的「帽控」，經常搭配不同類型的帽款出鏡，從鴨舌帽、報童帽、毛帽到棒球帽通通有，簡單搭配不同款式，可以平衡穿搭效果、增添造型感，也不用刻意整理頭髮。

▲劉俊謙。（圖／翻攝IG@lauchunhim.terrance）

▲劉俊謙是帽控，私服經常配戴不同帽子。

▲劉俊謙。（圖／翻攝IG@lauchunhim.terrance）

挑選包包不僅是為了裝東西，也是穿搭重要的一環。劉俊謙的包款多以基本款為主，但仍看得到精緻細節，如印花壓紋、五金、配色等，處處都能展現精湛工藝，隨意搭配穿搭，簡單卻不簡單！

▲劉俊謙。（圖／翻攝IG@lauchunhim.terrance）

手錶對男人來說，除了彰顯身份也最能展現穿搭魅力，選擇手錶不僅著重在性能與工藝，舒適度及配戴喜好也很重要。劉俊謙除了在IG發布各種配戴手錶的形象照，也經常在私服穿搭中展示不同錶款，不管是休閒風或是微成熟感都很有品味。

▲劉俊謙。（圖／翻攝IG@lauchunhim.terrance）

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▲讀心圖 。（圖／學習雲）

關鍵字：

劉俊謙, 此時此刻, Netflix, 站一個晚上, 穿搭, 穿搭技巧, 私服

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