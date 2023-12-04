格蘭路思25年威士忌在台上市　陳嵐舒直呼驚豔打造「時淬之藝」

▲The Glenrothes格蘭路思25年《時淬之藝》單一麥芽威士忌，邀請亞洲最佳女主廚陳嵐舒以法餐演繹，體現時光的魔力之味。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

深受識品之人喜愛的珍稀威士忌品牌The Glenrothes格蘭路思，其25年《時淬之藝》單一麥芽威士忌正式在台上市，這支將威士忌產品賦予藝術性的酒款，是珍稀威士忌酒款中最新的指標性藝品，最迷人的特質就在於「等待」，而與亞洲最佳女主廚陳嵐舒的相遇，更把她對其風味的驚豔感受，化為一道道珍饈佳餚，詮釋兩者對於時間的堅持與曼妙之處。

於1879年創立、位在蘇格蘭斯貝賽產區的頂級珍稀威士忌品牌The Glenrothes格蘭路思，在全球威士忌市場迎向頂級珍稀化風潮下，呈現出如藝術品般的光芒，近期在台推出The Glenrothes格蘭路思《時淬之藝》25年單一麥芽威士忌，也吸引別具視野及風範的低調奢華品味人士目光，隨著12年及 Whisky Maker’s Cut 系列將全球性逐步退場，品牌定位將逐漸邁向高端，其價值也將逐步攀升，選定台灣作為亞洲首發，也是看準在地藏家的慧眼獨具。

台灣愛丁頓董事總經理Helen表示：「全新格蘭路思品牌定位，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如頂級限量藝術品般的存在。台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚。為了迎合這股風潮，特別推出了The Glenrothes格蘭路思《時淬之藝》25年單一麥芽威士忌。我們將製酒視為創作藝術品的過程，費時、量少而珍稀，讓頂級威士忌不僅是卓越工藝的展現，更以時光為繆思發想，進而成為慢藝之作。」

座落在斯貝河畔路思鎮的私人莊園，擁有近150年的威士忌釀造工藝傳承，使用私有3倍柔軟水源並進行長達11小時的慢藝蒸餾，最後則是在雪莉桶內長達1／4世紀的熟成靜待，是The Glenrothes格蘭路思《時淬之藝》25年單一麥芽威士忌最為珍貴之處，等待的智慧加上獨特製酒工藝，讓光陰緩慢成就佳釀，細緻的風味也將其昇華成為藝術之作。

以獨有私有水源之一的淑女泉為底蘊，成就豐韻的果香與細膩層次的酒體，散發如熟成蜜桃與茉莉花香的清甜香氣；品酩後在舌尖上，傳來陣陣如奶油香草與瑞士牛奶巧克力溶化後甜美的濃醇氣息、烘焙杏仁的甘味與頂級橡木桶的優雅木質調完美融合，尾韻綻放出圓潤絲滑的堅果油脂與香料馨香，成就久久縈繞於喉腔的難忘滋味。

而這樣的細緻風味，也讓亞洲最佳女主廚陳嵐舒印象深刻，從路思莊園的水源及時淬之藝25年為啟發，量身打造以「時淬之風味」為底蘊的餐點「Speyside 斯佩賽河畔」及「Timeless 無價時光」，思索創作的過程，陳嵐舒也分享，最重要的「堅持卓越工藝」，之於我對料理的堅持十分相似，每個人的口味都不同，我希望的是讓客人能夠「記住」我的料理，如同我對18年及25年的花香非常驚豔的體會。

陳嵐舒表示，法式料理之中，「時間」本來就是需要耐心等候的關鍵，看起來很漂亮、很細緻的餐點，需要在人工與等待上都需要投資很長的時間，舉例來說，法國料理基底都是以高湯作為醬汁，高湯本身就需要半天的時間，再加上需要等待浸泡的油、花草進入醬汁，非常耗時。我們餐廳幾乎每一道菜都需要一週的準備時間，法式料理強調前中後味，後味要長有很多種方法，如花草鮮味、香料香、蛋白質的鮮味，透過時間的淬取，都可以給出較長的口腔香氣，與威士忌品酩一樣。

陳嵐舒所連身打造的2款佳餚，包括以18年為概念，把森林氣息、岩石的抽象感受化為味道，使用郁焦糖奶油及具有野味的鴨肝慕斯與威士忌衝撞，外層使用上威士忌焦糖，泛著水光的光澤，讓入口後產生清涼感的「Speyside斯佩賽河畔」，以及整體完成需要9天時間，結合鴨肝派、派皮、肉凍，並搭配靜置等待、絕佳溫度才能成就的「25年Timeless無價時光」，完美詮釋「等待」成就佳餚佳釀的最佳體現。

回顧與格蘭路思的合作過程，陳嵐舒也表示：「經由這次合作，也更加認識了格蘭路思，它是一個低調奢華、很堅持品質的品牌，與我在食材、料理的追求十分相似，製作出這屬於格蘭路思專屬的料理，備感榮幸。」

因應對卓越品質的不懈追求的品牌價值，格蘭路思25年與18年單一麥芽威士忌採用全新的包裝設計，瓶頸增長使倒酒更流暢，搭配銅質外盒鐫刻格蘭路思莊園輪廓，富有紋理的青銅鏽蝕色調代表著時光的流逝，盛裝著格蘭路思經典造型酒瓶，外盒及圓柱型包裝由超過73% 的回收材料製成，內含外觀兼具，全新包裝的The Glenrothes格蘭路思《時淬之藝》25年單一麥芽威士忌，售價新台幣29,600元；格蘭路思18年全新升級包裝也即將於明年上市。

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