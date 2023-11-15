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金萃榮譽！東森自然美六款明星商品奪「品質金牌獎」　屢獲各界肯定再創高峰

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▲▼金萃榮譽！東森自然美六款明星商品奪「品質金牌獎」　屢獲各界肯定再創高峰

▲東森自然美榮獲金萃獎榮譽肯定，由東森自然美副總經理羅少庭代表領獎。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／台北報導

愛美不分年紀，更多的是體現出寵愛自己的表現。11/14「第八屆優良廠商金萃獎」頒獎典禮，由中華民國教授學會評選，東森自然美榮獲金萃獎「品質金牌獎」殊榮，包含「NB-1胜肽水光微導原粹」、「肌因極光白高純度酯C安瓶」、旗下品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」，以及BIO UP科美研三支超人氣商品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」、「超緊緻能量特潤眼霜」共六項商品，連連獲獎更體現東森自然美產品，在原料的嚴選、安定性及成效，備受肯定獲得全面好評。

東森自然美半世紀以來，堅持提供最好的服務及優質產品，接連拿下海內外多項大獎給消費者最好的保障，2022年疫情期間更不畏艱困，榮獲「第八屆優良廠商金萃獎」。金萃獎「品質金牌獎」是由中華民國教授學會評選，藉由十個項目的測評，歷經三個階段的審查，其中包括產品特色及定位訴求、評商品標示及食材來源及運用、安全檢驗及認證、生產工廠作業管理、社會責任及公益等面向。為鼓勵企業產業升級及增加競爭力，選拔經營穩健，並在行銷、研發、服務及品質各方面表現卓越，並對社會有具體貢獻之企業，給予公開表揚。同時透過評選過程互動交流，讓企業了解在行銷、研發、品質與服務等營運優缺點，透過教授門的指導與協助，使企業不斷成長，增加國際競爭力。

台灣歷史最悠久的美容護膚品牌「東森自然美」，連續榮獲海內外大獎肯定，更由中華民國教授學會評選出榮獲2022年「第八屆優良廠商金萃獎」，秉持精益求精的精神，研發顧問團隊包括來自台灣大學、弘光科技大學、陽明交通大學及新光醫院等頂尖博士和專家，定期進行共同研討，持續提升產品、技術和服務的品質。同時與台灣最高研發學府攜手合作，成立「臺大東森生技暨生醫研發中心」，成為產學界合作的典範。東森自然美的卓越表現令消費者放心，不僅在海內外建立了良好品牌形象和知名度，更是無數名人寵愛與推薦的首選保養品牌。

▲▼金萃榮譽！東森自然美六款明星商品奪「品質金牌獎」　屢獲各界肯定再創高峰

▲▼金萃榮譽！東森自然美六款明星商品奪「品質金牌獎」　屢獲各界肯定再創高峰

▲東森自然美「NB-1胜肽水光微導原粹」、「肌因極光白高純度酯C安瓶」榮獲金萃獎「品質金牌獎」。

東森自然美屢獲佳績，以六項商品榮獲金萃獎「品質金牌獎」，其中「NB-1胜肽水光微導原粹」集明星抗老成分，另添加三胜肽、玻尿酸等，能全方位預防各種肌膚老化問題，恢復肌膚彈性，緊緻膨潤。「肌因極光白高純度酯C安瓶」屬高濃度美白安瓶，質地清爽好吸收，不同於市面上多數美白產品添加β熊果素，α熊果素的美白效果是傳統β熊果素的9倍，並且不具感光性，即使白天也能使用，一掃肌膚蠟黃暗沉。

▲▼金萃榮譽！東森自然美六款明星商品奪「品質金牌獎」　屢獲各界肯定再創高峰

▲瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」榮獲金萃獎「品質金牌獎」。

旗下品牌瑞昇「幸福人生精油禮盒套組」，運用西方植物芳香療法與東方經絡智慧，將藥草植物的力量透過科學科技，實現真正的人證、物證、科學做見證。選用花中之花伊蘭作為幸福人生精油系列的主題精油，並從百年精油廠萃取、世界產地嚴選精油成分，一抹香氛注入幸福能量，選擇有伊蘭花成分的精油混合按摩油，也可依據身體狀況與情緒平衡身體機能，釋放情緒。

▲▼金萃榮譽！東森自然美六款明星商品奪「品質金牌獎」　屢獲各界肯定再創高峰

▲BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「超緊緻能量特潤眼霜」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」榮獲金萃獎「品質金牌獎」。

2021年推出的BIO UP科美研話題商品酒粕保養系列，以「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「超緊緻能量特潤眼霜」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」堪稱日本極酵保養金三角，深受評審肯定獲獎，用創新生物萃取技術，極大化每個成分的效果，再搭配超完美雞尾酒專利配方，包括珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）等等，層層注入青春彈潤，擁有「對抗老化肌膚」、「擺脫乾荒膚況」、「撫平深淺紋路」、「改善黯沉蠟黃」4大功效，輕鬆擁有好氣色。

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 科美研, 品質金牌獎, 金萃獎, 中華民國教授學會

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