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秋冬「不怕尷尬布丁頭」髮色推薦　黑茶、奶茶色空氣挑染長出來也自然

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文／美人圈

染髮過渡期絕對是女孩們最頭痛的尷尬階段，畢竟從黑髮根長出來的布丁頭就是莫名覺得阿雜，再加上一直補染局部真的十分燒錢、傷荷包！大家的心情編輯相當了解，以下便貼心整理出「不怕布丁頭髮色」，除了不用漂就超顯白的黑茶色、紅茶栗子棕色外，幾款挑染組合褪色也超自然，讓你美美髮色撐更久，拍照也不用戴帽子遮蓋頭頂。

2023秋冬「不怕尷尬布丁頭髮色」推薦

黑茶色

黑茶色真的是一款一年四季都百搭的氣質髮色，不僅黃黑皮染起來超顯白，還能讓你瞬間飄散一股清冷高貴感！在原生黑底色裡融合一點柔和茶色調，且相較於看久容易顯得太過張揚的純黑髮相比，低調黑茶色更容易駕馭，陽光下還會呈現出淡淡的光澤感棕色，BLACKPINK Jisoo就是絕佳範本，是一款進可攻退可守的絕美髮色。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲黑茶髮色一年四季都百搭。（圖／IG@sooyaaa__）

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲黑茶色黃黑皮染起來都超顯白。（圖／小紅書@Jimmy0723）

栗子黑褐

偏暖色的「栗子黑褐」同樣是一款適合亞洲女孩的友好髮色！與黑茶色相比帶更多棕色調，重點是不用漂髮，染完之後超級顯白。此外，栗子黑褐能中和掉黃肌暗沉感，第一次染頭髮完全不用擔心會踩雷，短髮、長髮都合適，素顏出門也不奇怪。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲栗子黑褐髮色適合亞洲女孩。（圖／IG@thinkaboutzu、@dlwlrma）

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲栗子黑褐是第一次染頭髮的首選。（圖／IG@taeyeon_ss、@for_everyoung10）

黑茶Ｘ銀白色

黑茶色不僅單獨染顯白好看，結合髮尾挑染也很時髦，尤其是加入個性銀白色後，更是搶鏡十足！(G)I-DLE Minnie的黑茶白金配色髮尾染，長髮、短髮都能消化，且可以有效減少漂髮區塊，即便黑髮長出來也不突兀，反而還自帶一股精緻混血氛圍。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲黑茶白金配色髮尾染。（圖／IG@min.nicha）

榛果米棕色Ｘ奶茶色挑染

「空氣挑染」在2023秋冬持續發燒，大推女孩們嘗試榛果米棕色配上較淺的奶茶色挑染，既保留了頭髮本身的質感，同時還能提亮氣色。此外，空氣挑染即使不漂髮也能擁有漂亮線條感，令頭髮看上去更豐盈，褪色特別好看，一掃布丁頭的困擾。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲榛果米棕色配上較淺的奶茶色挑染。（圖／IG@sora_pppp、@am.ton_cookie）

紅茶栗子棕色

喜歡深髮色的女孩不妨跟設計師指定這款紅茶栗子棕色，帶有溫暖紅色調的暖棕可以襯托出臉部的好氣色，加上飽和度不會太高，不會過於浮誇，整個人仙氣超標！紅茶栗子棕色褪色完頭髮也不用怕會顯得枯黃，反而呈現出棕色系的感覺，顏值依然在線。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲紅茶栗子棕色可以襯托出臉部的好氣色。（圖／IG@heybiblee、@goyounjung）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藍黑色

連BLACKPINK Lisa、(G)I-DLE的Minnie愛不釋手的藍黑髮色在2023年依舊不退流行，高級又沉穩的調色，幾乎不挑膚色又顯白，在髮廊指定率超高！這款髮色會慢慢褪成悶青色，到最後變成偏黑棕，從一開始到最後都是100分的零失誤髮色。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲藍黑髮色在2023年依舊不退流行。（圖／IG@min.nicha、IG@blackpinkofficial）

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲藍黑髮色在髮廊指定率超高。（圖／IG@min.nicha）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 染髮, 髮色, 布丁頭, 挑染, 黑茶色

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