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無印良品「暖冬單品」3帽款太加分！　輕鬆打造軟萌高級感

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實習記者施至真／綜合報導

MUJI無印良品又推「暖冬新品」，陪你溫暖度過冬天啦，這回除了針織系列必收之外，羊毛帽及針織毛帽更是上架就被瘋搶的人氣商品，溫暖、舒適又有型，保暖穿搭也能超時尚！ 

＃羊毛不易刺癢螺紋針織帽

選用100%羊毛製成的「針織毛帽」，額頭周圍採用棉質素材，不易刺癢，再利用螺紋彈性織法、翻捲式帽沿設計，打造簡單且時髦有型的剪裁。除了版型舒適，共有7色可做選擇，可以隨意搭配各種不同色系的穿搭，找到符合你品味和風格的針織帽。

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印良品推出羊毛系列帽款，螺紋針織帽時髦好看。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

＃梅爾頓羊毛貝雷帽

貝雷帽堪稱時髦穿搭必備單品，隨意配戴就很有感覺，不少女星也將貝雷帽視為百搭時尚配件，率性與俏皮感兼具，實在讓人太心動！這回推出4種色系，分別是仙氣十足的米色、時下最夯「美拉德風格」深摩卡棕、經典灰色、黑色等，羊毛材質一戴就將軟萌與高級氣質同時拿捏。

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

＃梅爾頓羊毛棒球帽

上架就秒殺！這頂「羊毛棒球帽」前方帽沿較短、外型帶點英倫風，選用100%羊毛製成，簡單搭配就很有季節感，除了內斂的灰色、黑色，最夯的美拉德色也一定要有，你還在等什麼呢？穿搭潮人今年一定要收一頂吧。

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

加碼推薦高CP帽款

1.UNIQLO 防曬抗UV帽子

棒球帽絕對是懶人救星，快速出門超方便、也不用刻意整理頭髮。這頂帽子不僅附有抗UV機能，選用細緻布料、真皮調節皮帶及金屬扣環，質感滿分，細節看得到！

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

▲UNIQLO防曬抗UV帽子。（圖／翻攝UNIQLO官網）

2.GU 羊毛混紡帽子

GU也推出羊毛帽款，剪裁屬於偏圓頂的漁夫帽，順暢俐落的線條，為穿搭打造優雅氣質，附上調節帶可隨意調整貼合頭部，實在太方便了。

▲無印帽子。（圖／翻攝無印良品官網）

▲GU羊毛混紡帽子，可調節設計太貼心。（圖／翻攝GU官網）

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關鍵字：

無印良品, MUJI, 秋冬單品, 帽子, 毛帽, 穿搭配件

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