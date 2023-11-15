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「時尚女魔頭」安娜溫圖將首次來台！11／20與關繼威、陳冠希現身紅毯

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記者鮑璿安／台北報導

時尚圈重要人物Vogue 全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour ）即將來台！這將會是她首次到訪台灣，許多人熟知她都是因2006年電影《穿著Prada的惡魔》，當中「米蘭達」這一角色的原型據信就是安娜溫圖，因而有了「時尚女魔頭」封號，而她11月20日將會在台走上紅毯公開亮相，共同見證台灣時尚文化攀上新高峰。

▲▼ Anna Wintour  。（圖／CFP）

▲ Anna Wintour  。（圖／CFP）

安娜溫圖是當代時尚圈傳奇，自1988年7月擔任《Vogue》主編一職，2020年被任命為康泰納仕首席內容官兼《Vogue》全球編輯總監，今年6月她獲得英國查爾斯國王（King Charles）授予名譽勳位的榮銜，表彰她對時尚和出版業的貢獻。此行將會是安娜溫圖首次到訪台灣，據了解，11月20日她將現身GQ Men Of the Year 年度風格大賞星光紅毯，當天下午約16：30在大直NOKE 忠泰樂生活開始典禮，也邀全民近距離欣賞星光大道，一睹傳奇人物風采。

▲▼GQ 。（圖／GQ雜誌提供）

▲金像獎最佳男配角的關繼威 。（圖／GQ雜誌提供）

▲▼GQ 。（圖／GQ雜誌提供）

▲陳冠希近年在潮流界頗為活躍 。（圖／GQ雜誌提供）

當日活動嘉賓還有潮流天王陳冠希、以《媽的多重宇宙》摘下第95屆奧斯卡金像獎最佳男配角的關繼威，南韓獨立廠牌歌手 DPR IAN也將出席紅毯，並在MOTY派對上獻唱，《ET FASHION》將會在現場直擊，為大家帶來更多報導。

關鍵字：

安娜溫圖, Anna Wintour, 時尚女魔頭, 穿著PRADA的惡魔

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