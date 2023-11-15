Lady M聖誕倒數月曆美到讓人捨不得吃　可可布朗尼＋熱紅酒最療癒

實習記者施至真／綜合報導

不知不覺十一月已經過了一半，聖誕氣氛也開始圍繞在生活中，你也已經開始計劃要怎麼度過浪漫節日了嗎？交換禮物、送禮一直是讓人困擾的難題，但「點心」應該沒有人不愛！今天就來推薦好吃又好送的聖誕甜點，像是Lady M的倒數月曆、coco Brownies禮盒等，都讓人愛不釋手。

▲Lady M推聖誕倒數月曆。（圖／翻攝IG@ladymtaiwan，下同）



聖誕交換禮物推薦

Lady M聖誕嘉年華倒數月曆

今年Lady M推出絕美的「聖誕嘉年華倒數月曆」，陪你一起倒數聖誕節！包裝以節慶感十足的紅、綠、金色調呈現，不只外包裝精美、有質感，禮盒內的每個小包裝也充滿創意，可見誠意十足。

▲內含甜點、吊飾，送禮超適合。



聖誕嘉年華倒數月曆內含24個驚喜盒子，皆收藏著不同的糖果、巧克力、可麗捲餅，其中還有品牌獨家訂製吊飾，另附上專屬提袋和卡片，讓你感受滿滿儀式感，無論送禮、自用都超適合。

coco.Brownies 熱紅酒＋布朗尼

天氣終於轉涼，人氣布朗尼專賣店coco.Brownies每年都會推出節日限定布朗尼，今年更加碼推出熱紅酒，讓你在冷冷的季節享受可可香與酒香，充滿暖意太療癒了！

▲coco.Brownies也換上聖誕店裝及應景口味。（圖／翻攝IG@cocobrowniestaipei）



星巴克 節慶巧克力音樂盒

星巴克也推出超應景的聖誕禮盒，外包裝精緻，搭配歡樂節令音樂，從裡到外都讓人感受到聖誕氣氛！「節慶巧克力音樂盒」不僅外型滿分，裡面裝著比利時榛果脆粒牛奶巧克力，更是讓人一口接一口停不下來。

▲星巴克的巧克力音樂盒，滿滿細節太讓人心動。（圖／實習記者施至真攝）