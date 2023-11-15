星巴克11／17限定一天「全品項2杯6折」　cama café推粉嫩新飲限時折10元

▲星巴克周五推2杯6折優惠，現在快揪咖吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接統一集團2023愛Sharing點燈活動，星巴克也在11／17點燈當天祭出「全品項」優惠，適逢星期五小周末，讓星迷們把握小確幸開心休假，找個好友分享優惠順便去走走吧。另一連鎖咖啡cama café與日系INTEGRATE合作，推出「暖咖 A Cup of Lovely」冬日主題季，將象徵戀愛的玫瑰元素結合咖啡，推出一系列滿溢愛戀氣息的冬季限定飲品，也能嚐出咖啡新意。

星巴克11／17限定一天推出「一起迎接美好週末 2杯6折」優惠，消費者當天無論何時至店購買兩杯大杯以上相同容量風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠，且優惠包括現做飲品所有品項，無論想喝咖啡因、非咖啡因、茶類或星冰樂通通有折扣，僅罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料不提供優惠。未提供優惠門市請看文後列表。

強調新鮮現烘的連鎖咖啡品牌cama café，近期與日系開架彩妝品牌INTEGRATE合作，即起至明年1／31期間，推出「暖咖 A Cup of Lovely」冬日主題季，以「戀愛」與「溫暖」兩大概念進行發想，將象徵戀愛的玫瑰元素結合咖啡，推出一系列愛戀氣息的冬季限定飲品。

▲cama café 限定推出「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」。（圖／品牌提供）

cama café以INTEGRATE光透素裸顏底妝「偷心美肌」為概念，推出「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」2款飲品，選用進口天然大馬士革玫瑰純露，將其加入輕量濃縮咖啡，讓口感充滿陣陣香氣，也呼應輕透初戀肌的妝感，2款冬日主題季玫瑰飲品於cama café全台門市同步販售。

▲CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列旗艦店限定推出「粉紅泡泡初戀拿鐵」與「招桃花脫單莓果茶」。（圖／品牌提供）

此外，在CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列旗艦店也加碼，推出2款限定飲品，分別是以玫瑰偷心輕拿鐵為基礎，再將香醇濃縮咖啡倒入粉紅色及白色的奶泡中，創造少女感粉嫩顏色的「粉紅泡泡初戀拿鐵」，以及結合玫瑰甜香與蜜桃、莓果酸香的「招桃花脫單莓果茶」。

業者表示，冬日主題季首月11／15起至12／13期間，於門市購買玫瑰偷心輕美式、玫瑰偷心輕拿鐵2款飲品，不限冰熱、容量單杯皆可享嚐鮮價折扣10元優惠。

星巴克2杯6折未提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。