fb ig video ETtoday search mobile

星巴克11／17限定一天「全品項2杯6折」　cama café推粉嫩新飲限時折10元

>

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克周五推2杯6折優惠，現在快揪咖吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接統一集團2023愛Sharing點燈活動，星巴克也在11／17點燈當天祭出「全品項」優惠，適逢星期五小周末，讓星迷們把握小確幸開心休假，找個好友分享優惠順便去走走吧。另一連鎖咖啡cama café與日系INTEGRATE合作，推出「暖咖 A Cup of Lovely」冬日主題季，將象徵戀愛的玫瑰元素結合咖啡，推出一系列滿溢愛戀氣息的冬季限定飲品，也能嚐出咖啡新意。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克11／17限定一天推出「一起迎接美好週末 2杯6折」優惠，消費者當天無論何時至店購買兩杯大杯以上相同容量風味、冰熱的飲料，可享2杯6折優惠，且優惠包括現做飲品所有品項，無論想喝咖啡因、非咖啡因、茶類或星冰樂通通有折扣，僅罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料不提供優惠。未提供優惠門市請看文後列表

▲cama café冬日主題季飲品。（圖／品牌提供）

強調新鮮現烘的連鎖咖啡品牌cama café，近期與日系開架彩妝品牌INTEGRATE合作，即起至明年1／31期間，推出「暖咖 A Cup of Lovely」冬日主題季，以「戀愛」與「溫暖」兩大概念進行發想，將象徵戀愛的玫瑰元素結合咖啡，推出一系列愛戀氣息的冬季限定飲品。

▲cama café冬日主題季飲品。（圖／品牌提供）

▲cama café 限定推出「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」。（圖／品牌提供）

cama café以INTEGRATE光透素裸顏底妝「偷心美肌」為概念，推出「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」2款飲品，選用進口天然大馬士革玫瑰純露，將其加入輕量濃縮咖啡，讓口感充滿陣陣香氣，也呼應輕透初戀肌的妝感，2款冬日主題季玫瑰飲品於cama café全台門市同步販售。

▲cama café冬日主題季飲品。（圖／品牌提供）

▲CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列旗艦店限定推出「粉紅泡泡初戀拿鐵」與「招桃花脫單莓果茶」。（圖／品牌提供）

此外，在CAMA COFFEE ROASTERS豆留系列旗艦店也加碼，推出2款限定飲品，分別是以玫瑰偷心輕拿鐵為基礎，再將香醇濃縮咖啡倒入粉紅色及白色的奶泡中，創造少女感粉嫩顏色的「粉紅泡泡初戀拿鐵」，以及結合玫瑰甜香與蜜桃、莓果酸香的「招桃花脫單莓果茶」。

▲cama café冬日主題季飲品。（圖／品牌提供）

業者表示，冬日主題季首月11／15起至12／13期間，於門市購買玫瑰偷心輕美式、玫瑰偷心輕拿鐵2款飲品，不限冰熱、容量單杯皆可享嚐鮮價折扣10元優惠。

星巴克2杯6折未提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克, 2杯6折, cama café, 優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大

你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大

「沒金錢觀」守不住錢星座Top 3 ！第一名在意生活品質　剛領薪水就快花光

「沒金錢觀」守不住錢星座Top 3 ！第一名在意生活品質　剛領薪水就快花光

無印良品781坪全台最大店12／5高雄開幕　和千坪唐吉訶德當鄰居

無印良品781坪全台最大店12／5高雄開幕　和千坪唐吉訶德當鄰居

掉髮人快吃！皮膚科醫師曝5種「生髮食物」：第1外食人更要吃 安格斯12星座一周運勢11／13-11／19　金牛多點同理心、射手容易吃悶虧 放心吃不發胖！營養師推薦5種「健康零食」　大人小孩都適合 「索隆」新田真劍佑機場時尚帥翻！BV人氣編織包出美拉德色　男神同款必收 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議 台灣高訂教父方國強24年來首秀！　張榕容著迷蝴蝶禮服「感覺被呵護」 82歲老奶奶只穿綠色！成紐約紅人連頭髮、住家都是綠　從中找到快樂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面