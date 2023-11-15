1000元以下聖誕交換禮物！小巧包裝超可愛送人也好體面

記者李薇／台北報導

年末就是贈禮的季節，不管是自己要送或是跟朋友交換禮物，相聚時刻總少不了「分享」；許多品牌也紛紛推出厲害的禮物組合，盤點1000元以下的美妝小禮，送人體面又有質感。

＃蘭芝 唇膜節慶禮盒，優惠價730元

蘭芝的唇膜用了可以脫死皮、滋潤度也很高，是很多人都愛用的單品，這次在聖誕節推出全新的節慶禮盒，裡面含有睡美人極萃滋養晚安唇膜－甜莓EX 20g（正貨）加上3g迷你裝，跟好友分享或是自己囤貨都恰恰好。

＃Neal’s Yard Remedies 尼爾氏香芬庭園 野玫瑰亮采禮盒，售價680元

尼爾氏香芬庭園以天然植物萃取療癒人心，野玫瑰系列更是誰用誰愛的經典保養，這次推出禮盒以野玫瑰亮采萬用霜15g搭配野玫瑰亮采護手霜15ml，光是香味就讓人愛上保養，質地更是超好吸收，臉部、手部一起呵護就對。

＃(MALIN+GOETZ) 香氛體驗組，售價900元

以經典大麻香氣擁有許多擁護者的(MALIN+GOETZ)在聖誕節也推出香氛體驗禮盒，一次囊括了6種充滿現代感的香氣，時而時髦慵懶的麻草、性感柔順的皮革、或是微醺慵懶的蘭姆酒，每一支味道都可以讓人換上新的心情，迎接全新的一天。

＃EVE LOM 全能潔淨亮顏組，售價990元

憑藉卸妝霜穩居專櫃潔顏熱賣寶座的EVE LOM，還沒用過的趕快跟朋友許願，這次推出超可愛的組合搭配，全能深層潔淨霜20ml、1/3瑪姿林布、深層潔淨修護面膜3款經典商品一次組合，洗護保養都是貴婦等級。

＃L’OCCITANE 歡聚乳油木碧綠護唇膏，售價400元

小資女最愛歐舒丹，尤其又以乳油木果油系列最受到歡迎，滋潤雙手、身體都是很實用的好物，聖誕節再度推出限定香味護唇膏，帶有綠意的淡雅香氣，滋養雙唇保濕有感，還可以當作唇膜厚敷，打造完美零唇紋膚況。