「冷杉」成為聖誕專屬香氣！點上一顆蠟燭立刻好有節慶氣氛

記者李薇／台北報導

冷杉總會讓人聯想到冬季，靄靄白雪落在針葉上，展現十足清冷氣息，許多香氛品牌都推出冷杉味道的單品，有些展現出冷冽的氛圍，也有溫暖舒適的氣味，點上一顆香氛蠟燭，很有聖誕節的氣氛。

＃Maison Francis Kurkdjian 耶誕冷杉香氛蠟燭

「天才調香師」Maison Francis Kurkdjian總是可以讓香氣展現出現代摩登的多變樣貌，今年聖誕再次以冷杉為主題，推出香氛蠟燭，淡雅綠意擁有滿滿的清新冷調，讓人宛如在雪季的杉木林中漫步，清新舒暢。

＃Acqua di Parma 靜謐雪松

同樣運用杉樹作為靈感，透過不同香氣的層次堆疊，展現出專屬冬季的魅力，有趣的是透過帶有一點點辛香調的丁香，讓一冷一熱彰顯出明顯的對比，像是在杉木林燃起炬火，清爽卻又帶點化不開的濃郁。

＃Diptyque Sapin香氛蠟燭

對香氣有獨到見解的Diptyque在今年也持續把冷杉作為香氣主題，運用植萃綠意的冷杉香氣，搭配些微的木質調，展現出參天大樹高聳入雲的氣勢，以及冷風吹拂的涼意感受，讓人聞到就可以立刻感受到節慶近了。

＃CULTI MILANO Gemma槲寄生吻香氛蠟燭

專屬義大利的浪漫氛圍，CULTI MILANO在聖誕節將槲寄生的靈動傳說結合女子名Gemma，象徵珍貴的寶石，調配出全新Gemma槲寄生吻的氣息，搭配杜松子、冷杉與檀香木，運用木質的底蘊襯托出綠意的芬芳。