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LIFE・經典／「無需手持醫療點滴」奪Dyson全球大獎　戰爭天災催生優秀發明

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記者蔡惠如／綜合報導

James Dyson 2023設計大獎日前公布本屆全球獲獎得主，近年因烏克蘭戰爭、土耳其強震啟發優秀的創作者致力於人道關懷、醫療與環境的思考，催生出優秀並對世界有幫助的作品，獲得首獎的冠軍來自首爾弘益大學，利用物理加壓，讓靜脈注射裝置變得無需手持，大大減輕醫護人員的救援負擔。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項，此為獲得首獎的The Golden Capsule。（圖／品牌提供，以下同）

英國品牌Dyson從2005年起舉辦James Dyson設計大獎，旨在鼓勵有志工程師應用理論知識，以及透過科技來發掘改善生活的新方法，日前公布2023年全球獲獎得主，今年選出的3件作品皆殷切希望解決全球戰爭及環境問題，冠軍作品與人道獎關注戰爭情勢中醫護人員所需，永續獎則瞄準全球暖化議題，以創新發明解決來自生活的真實問題。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

國際冠軍The Golden Capsule，是由首爾弘益大學的學生發明家團隊Yujin Chae、Daeyeon Kim、Yeonghwan Shin和Yuan Bai所發明，其想法來自於2023年2月土耳其和敘利亞地震造成超過5萬多人死亡、10萬人受傷。在疏散過程中，醫護人員不得不在惡劣的環境中移動，同時手中還要攜帶多個靜脈注射包給他們的患者。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

該團隊設計一種非動力且無需手持的靜脈注射裝置The Golden Capsule，使用彈性和壓力差，而非傳統採用重力輸液的方式，讓災難區域的醫護人員，在運送患者時無需舉起靜脈注射包，也無需電力來控制輸液的速度。

James Dyson針對此項發明表示，團隊察覺現有靜脈注射方法由於依賴重力與電力，在災難區域存在使用限制。此作品提供了一個更實用、無需手持的解決方案，使用可隨處放置加壓的囊袋，隨著囊袋將緩慢放氣，滴注劑也將壓入患者體內，提供醫護人員更多的時間進行其他生命拯救工作。

該團隊也表示，看到醫護人員和急救人員在自然災害現場，運送帶有靜脈注射裝置的患者時所面臨的困難，我們的解決方案都獲得正面的反饋。也希望能將這一技術為靜脈注射包建立新的標竿，不僅在緊急情況下使用，也能在醫療場所進行推廣。未來，該團隊計畫將他們的發明進行大規模生產。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

人道獎得主The Life Chariot，由來自波蘭的Piotr Tłuszcz發明，以小時候與家人在巴爾幹半島和庇里牛斯山的越野旅行，引發自身對拖車的興趣，在攻讀學士和碩士學位的過程中，曾設計過越野和洞窟救援拖車，最終創造出The Life Chariot。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

其為裝有拖車掛勾的越野救護車，可容納一名傷患的擔架和兩個醫護人員或傷勢輕微者，增加救援隊伍的疏散能力，此作品來自烏克蘭戰爭，首2輛製造的拖車已交給烏克蘭醫療軍事單位和波蘭自願醫療單位Damian Duda 的W Międzyczasie基金會，並在山區小徑、森林、洞穴和礦井等各種地形中進行測試。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

永續獎E-COATING則由來自香港的陳海鋒和肖璨所發明，在香港特別行政區，空調佔總電力消耗的近三分之一，察覺到每天有超過47萬個玻璃瓶最終被丟進垃圾掩埋場，E-COATING將廢棄玻璃製成外牆塗料，發揚玻璃「反射」的特性，成為反射陽光的建築塗料，減少建築物吸收熱能，降低空調所消耗的電力，同時解決兩大環境問題並降低溫室效應氣體排放，日後也將持續精進研究出適用於室內的新配方。

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

▲Dyson設計大獎今年以戰爭天災、環境議題為主要獎項。（圖／品牌提供）

關鍵字：

LIFE, 經典, dyson, 設計

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