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「時尚惡魔」安娜溫圖10名言：人要向前看，就像時尚一樣不能回頭

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記者鮑璿安／台北報導

《Vogue》全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour ）即將在下周首度來台，消息一出引起熱議，她是時尚圈標誌性人物，總是以鮑伯頭髮型、墨鏡帶給人強大氣場，許多人熟知她都是因2006年電影《穿著Prada的惡魔》，當中「米蘭達」這一角色的原型據信就是安娜溫圖。時尚界更流傳「你可以不靠史蒂芬史匹柏就拍出一部賣座電影，也可以不靠比爾蓋茲就寫出一個暢銷程式，但少了安娜溫圖，你絕對不可能成為一名成功的時尚設計師」，其實她看待生活和工作更有自己的一套哲學，現在就來回顧安娜溫圖的名言金句，相當受用。

▲▼ Anna Wintour  。（圖／CFP）

▲ Anna Wintour  。（圖／CFP）

1.人要向前看，就像時尚一樣，不能回頭。

2.如果你拼不過你的競爭對手，那就穿得比他們漂亮。

3.我認為不要把時間花在你的電腦或是手機上，沒有什麼比親眼看更有價值了。

4.不要假裝成一個你不是的人，你需要誠實，永遠說真話。

5.老實說，我從來沒有注意到當我面試他們的時候，他們穿了什麼，我不知道，我更有興趣去了解他們讀的書，感興趣的電影，比那天早上穿什麼更重要。

6.培養一雙能發現創意的眼睛或是培養品味，我認為這些都是你內在的東西，從很小的時候就存在，但這也是你能通過接觸文化、藝術，通過閱讀、參觀博物館、你周圍的世界發生了什麼來獲得，我認為有很多方法獲得創造力。

7.在這個世界上不要把自己鎖在一條路上，一路上你會學到很多東西，連犯錯誤也很重要。

8.如果你年輕時不這麼做，你永遠都不會去做的。

9.我有一個非常一致的生活習慣，我醒得早，在4點到5點半之間，我在網上同時看美國和英國的報紙，我經常打網球，總是吃星巴克的早餐，對我來說，每天晚上把所有的事情做完是非常重要的。

10.去傾聽人們對你的負面評價，你總是能從中受益。

 ►「時尚女魔頭」安娜溫圖將首次來台！11／20與關繼威、陳冠希現身紅毯

關鍵字：

穿著Prada的惡魔, 安娜溫圖, Anna Wintour

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