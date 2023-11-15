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冬季乾癢反覆發作？中醫師教你「養膚3招」治本

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▲▼冬季乾癢反覆發作？中醫師教你「養膚3招」治本 。（圖／Unsplash）

▲堅果含有油脂，是冬季養膚的好食材。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

立冬過後，正式進入冬季，天氣轉冷容易出現肌膚敏感、乾癢、泛紅的情況與濕疹、發炎等症狀，曾宜萱中醫師分享，在診間經常碰到許多患者因冬季錯誤的日常養護，導致皮膚病、濕疹、蕁麻疹等情況反覆發作，針對冬季肌膚屏障最為脆弱，提出「簡單吃、補、養」的冬季調理三妙招，教你養出平衡好膚質。

▲▼冬季乾癢反覆發作？中醫師教你「養膚3招」治本 。（圖／Unsplash）

#簡單吃：「乾癢食療養膚法」，吃出肌膚防護力

從日常容易取得的原型食物切入，透過「簡單吃」的方式，搭配補充能「滋陰、養血、潤燥」的中藥材，輕鬆吃出堅實的肌膚防護網。

蔬果類：菠菜、黑木耳、白木耳、番茄、蘋果、櫻桃。

動物性蛋白質、膠質及鐵質：雞蛋、牛肉、魚肉、魚皮、豬腳、豬肝。

藻類：海帶、紫菜，其中富含的「碘」、「鐵」及「維生素12」是養血潤肌的重要元素。

油脂類：黑芝麻、核桃。

中藥材：能養血的「阿膠、紅棗、黑芝麻、何首烏、當歸」，有滋陰功效的「枸杞、山藥、麥冬」，及「玉竹、百合」等潤燥藥材。

▲▼冬季乾癢反覆發作？中醫師教你「養膚3招」治本 。（圖／Unsplash）

#簡單補：溫潤「枸杞紅棗茶」，暖心、暖身更暖血

對於長期待在辦公室的上班族而言，平日工作繁忙、勞累，曾宜萱中醫師觀察現代民眾講求「簡單、高效」的日常美容保養需求，建議可自製枸杞紅棗茶，裝入保溫瓶，出門後還能重複沖泡，簡單方便補出好體質。

材料：枸杞3錢、紅棗5-10顆、生薑2.5錢、陳皮1.5錢。

作法：將以上藥材用冷水沖15秒，再放入800cc水中煮沸即可。

▲▼冬季乾癢反覆發作？中醫師教你「養膚3招」治本 。（圖／Unsplash）

#簡單養：「冬季穴道按摩法」，5分鐘速效調理。

每日睡前花五分鐘，坐在床上輕壓「湧泉穴」、「勞宮穴」，能養血安神，一夜好眠；接續按壓「大椎穴」、「合谷穴」，調節體內陽氣，在寒冷的冬季提升免疫力，維持身心健康；最後按摩位於腳拇指與食指趾骨交接的凹陷處「太衝穴」，除了能疏肝解鬱，促進血液循環外，更能改善月經失調的情況，找回身體平衡。

▲▼冬季乾癢反覆發作？中醫師教你「養膚3招」治本 。（圖／公關提供）

▲中醫師曾宜萱指出冬季是養膚好季節。（圖／公關提供）

關鍵字：

中醫, 漢方美容, 冬季肌膚, 養護

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