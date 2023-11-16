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10個提高工作效率的小習慣　讓你每天提早1小時下班

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▲▼ 就活,就職,上班族,面試,應徵。（圖／pakutaso）

▲提高工作效率，生活會變大不同。（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

人生最公平的事情之一，就是每個人一天只有24個小時了，雖然無法讓時間再拉長，但可以提高工作效率，把多出的時間讓私人生活更豐富，提升生產力是關鍵，有10種方式只要小改變，可能讓你人生可能變得大不同。

不要多工
每個人的工作都要處理很多雜事，其中一個方式是，處理完一件事之後再處理另一件事，一次同時多工不代表效率會比較快，相反的多半都是兩件事情的處理時間都拉長。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PEXELS）

一開始先做最困難的事項
人的注意力時間有限，在精神最好、也就是一開始工作時，就先選今天最難的事項完成，不但作業的時間可以有效縮短，在之後的情緒壓力上也會較為紓解，後續的工作通常就很順。

▲工作。（圖／Negativespace）

整理辦公桌
一到公司後花上15分鐘先整理辦公桌面，視線清爽，之後的效率也會無意識提升。

上班,打電腦,工作,辦公室（圖／取自免費圖庫negativespace）

開始說不
想要專心完成工作，就要有適度的拒絕突然出現的任務，像是長官的突然交辦，但這要在你非常清楚自己在忙什麼的前提下，跟他立即的說明「我現在在忙ＸＸ的專案」，此外也要適度拒絕花時間的社交邀約。

不要打開社群媒體
你或許覺得在零碎時間滑一下IG沒什麼，但通常一打開他們就會佔據你的其他時間，很多人都是要滑到一定程度才想關掉，若想轉移注意力，寧願去趟茶水間或是到樓下散步5分鐘。

▲一整天工作下來，回到家後累到不想動、只想滑手機。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

不要略讀
很多人自以為沒時間，手上的文件都用略讀先處理，事實上還不如好好的把它讀完，因為略讀只會讓你浪費那些時間而已，如果真的必要還不是要回頭去理解清楚？

戴上耳機
可能耳機裡面沒有音樂，但至少能讓周邊的人認為你需要專心。

排除不需要的會議
會議或許能讓人覺得大家一起做某些事，但80%的會議其實都在浪費時間，有些會議真的不需要就別安排，且最好先制定長度，像是「這會議30分鐘內要開完」。

▲▼工作，主管，職場。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

在1分鐘內做決定
想加快工作的腳步，就必須快速做決策，事情已完成大部分就差最後決定，試著在60秒之內做完它，因為許多經驗顯示，花60秒做的決定，跟思考20分鐘後的結果是差不多的。

▲工作,職場,開會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

冥想與運動
在早晨起來先做一些運動，或是在工作開始前花幾分鐘來冥想，其實都會讓效率提升不少，對於提振精神以及平靜情緒，都會有莫大的幫助。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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