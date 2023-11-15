陳季敏35年心血打造JAMEI CHEN高訂捨不得割愛　視后蔡淑臻看秀都想打包

記者鮑璿安／台北報導

台灣知名設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN今（15日）在天母另空間發表2023高訂禮服作品，圍繞淡金、白與星河銀色調的禮服點綴上立體異材花卉、珠片元素，洋溢十足夢幻感，以《村裡來了個暴走女外科》奪下金鐘獎戲劇節目女主角的蔡淑臻身穿黑色立領禮服搭配靴款親臨現場看秀。

▲陳季敏在天母另空間發表JAMEI CHEN 2023高訂禮服作品 。（圖／品牌提供）

▲蔡淑臻穿JAMEI CHEN 看秀，對造型相當滿意。（圖／品牌提供）

蔡淑臻喜愛陳季敏的設計風格，看完秀意猶未盡，她說：「這次系列充滿節日氛圍，很久沒有來看老師的秀，老師的作品典雅不失個性，我很喜歡。」她稱讚陳季敏總把功夫下在細節，尤其開場有兩三套杏仁色蕾絲禮服，純潔又帥氣的模樣給她留下深刻印象。蔡淑臻在金鐘58的紅毯造型同樣令不少網友驚艷，她俏皮答「鬆一口氣，好險！找對團隊」。

▲紗般輕透，緞面皎潔。（圖／品牌提供）





▲印度文化中「扎多茲刺繡」高奢面料，打造出金色禮服ZARDOZI 。（圖／品牌提供）



深耕時尚圈超過30年，JAMEI CHEN 2023高訂禮服並沒有特定主題，設計師陳季敏說這是一個跨年代的想法，也是積年累月的漫長過程，「每一套都很花時間，比例、材質設計都要到位很不容易，壓軸最後一套就做了幾個月，用網子拆解來製作花朵，很費時」。

▲壓軸禮服Freyja 。（圖／品牌提供）

本系列，陳季敏將她所熱愛的印度文化中「扎多茲刺繡」高奢面料，打造出金色禮服ZARDOZI，兼具支撐性和垂墜度的緞材絲料構建禮服廓形，大手筆從歐洲訂製布料，陳季敏也自嘲很捨得花錢，所以她起初不願明碼標價，用價格數字來定義每件作品，捨不得賣禮服，更不是量產，只答「客人真的很喜歡再說」。

▲華裔設計師品牌Daniel Wong 10周年「探索號Explorer Express」大秀 。（圖／品牌提供）



華裔設計師品牌Daniel Wong成立10周年，鮮艷的圖騰印花是百看不膩的焦點，本次主題「探索號Explorer Express」再度以Disney 經典角色米奇藏身設計，延續復古浪漫的風格，總計48套服裝之中擁有正裝禮服、休閒等多種搭配，專屬印花一躍而上品牌標誌性的大地色長版風衣，直接出現一隻童趣的米奇，或是使用滿版漫畫的方式，將米奇活潑毫無拘束的狀態呈現在短版西裝外套、吊帶裙上，豐富日常穿搭看點。模特兒頂著米奇廓形的浮誇頭飾呼應，搭配漁夫帽、絲巾圍繞，以行李袋手提包穿梭伸展台。

