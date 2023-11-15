44歲Maggie Q火辣身材靠飲食！私房「腰果椰奶」作法超簡單

▲性感女神Maggie Q步入40+世代，身材依舊維持超好。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝Maggie Q小紅書、IG

混血女星Maggie Q有著深邃美艷臉蛋加上火辣好身材，是不少人心中的性感女神代表，今年44歲的她至今仍維持著火辣S曲線好身材，她也不時在網上分享自己的健康飲食或運動秘訣。不久前她就特別公開自己用來作為牛奶替代品的「腰果椰奶」作法，不僅製作方式很簡單，還能像牛奶一樣做成奶泡，加入咖啡一樣好喝，很適合想喝奶類但不能喝牛奶的人。

Maggie Q版的腰果椰奶製作方法很簡單，大約只需要5分鐘的時間，但需要提前做一個準備工作，先用水浸泡蓋著腰果，浸泡至少4小時，或最多浸泡一夜。另外她也提醒，建議要使用未經加工或加熱過的生腰果，以獲得腰果中更多的營養素。

腰果浸泡好以後，就可以將所有配料加入高速攪拌機或破壁機中，包含1杯腰果（已事先浸泡過的生腰果）、4杯過濾水（或白開水）、1茶匙龍舌蘭糖漿（她自己放得更少）、1茶匙椰子油、1小撮捏碎的新鮮香草豆、1小撮鹽巴，最後再放點肉桂粉，就可以先攪拌混合大約1分半～2分鐘；攪拌過後再加入1大杯椰奶，再攪拌混合30秒即可完成。接著就可以放入保存容器中，像她喜歡裝在老式的牛奶罐裡，很有儀式感，讓她感覺更好。

她也提醒，建議要使用高速攪拌機以讓這些食材能適當地液化混合，如果攪拌機不夠強勁，打出來的腰果椰奶可能會不夠順滑；另外，椰子油有幫助防腐的作用，讓這個腰果椰奶可以保存5～7天，也可以依個人口味選擇不加椰子油，但這樣做出來的「奶」最多只能保存3天或4天。