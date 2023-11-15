fb ig video ETtoday search mobile

44歲Maggie Q火辣身材靠飲食！私房「腰果椰奶」作法超簡單

>

▲▼ 性感女神教私房「腰果椰奶」作法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲性感女神Maggie Q步入40+世代，身材依舊維持超好。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝Maggie Q小紅書、IG

混血女星Maggie Q有著深邃美艷臉蛋加上火辣好身材，是不少人心中的性感女神代表，今年44歲的她至今仍維持著火辣S曲線好身材，她也不時在網上分享自己的健康飲食或運動秘訣。不久前她就特別公開自己用來作為牛奶替代品的「腰果椰奶」作法，不僅製作方式很簡單，還能像牛奶一樣做成奶泡，加入咖啡一樣好喝，很適合想喝奶類但不能喝牛奶的人。

▲▼ 性感女神教私房「腰果椰奶」作法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Maggie Q版的腰果椰奶製作方法很簡單，大約只需要5分鐘的時間，但需要提前做一個準備工作，先用水浸泡蓋著腰果，浸泡至少4小時，或最多浸泡一夜。另外她也提醒，建議要使用未經加工或加熱過的生腰果，以獲得腰果中更多的營養素。

腰果浸泡好以後，就可以將所有配料加入高速攪拌機或破壁機中，包含1杯腰果（已事先浸泡過的生腰果）、4杯過濾水（或白開水）、1茶匙龍舌蘭糖漿（她自己放得更少）、1茶匙椰子油、1小撮捏碎的新鮮香草豆、1小撮鹽巴，最後再放點肉桂粉，就可以先攪拌混合大約1分半～2分鐘；攪拌過後再加入1大杯椰奶，再攪拌混合30秒即可完成。接著就可以放入保存容器中，像她喜歡裝在老式的牛奶罐裡，很有儀式感，讓她感覺更好。

▲▼ 性感女神教私房「腰果椰奶」作法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

她也提醒，建議要使用高速攪拌機以讓這些食材能適當地液化混合，如果攪拌機不夠強勁，打出來的腰果椰奶可能會不夠順滑；另外，椰子油有幫助防腐的作用，讓這個腰果椰奶可以保存5～7天，也可以依個人口味選擇不加椰子油，但這樣做出來的「奶」最多只能保存3天或4天。

關鍵字：

女星, Maggie Q, 腰果椰奶, 牛奶替代, 食譜, 作法, 秘訣, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大

你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大

「沒金錢觀」守不住錢星座Top 3 ！第一名在意生活品質　剛領薪水就快花光

「沒金錢觀」守不住錢星座Top 3 ！第一名在意生活品質　剛領薪水就快花光

無印良品781坪全台最大店12／5高雄開幕　和千坪唐吉訶德當鄰居

無印良品781坪全台最大店12／5高雄開幕　和千坪唐吉訶德當鄰居

掉髮人快吃！皮膚科醫師曝5種「生髮食物」：第1外食人更要吃 安格斯12星座一周運勢11／13-11／19　金牛多點同理心、射手容易吃悶虧 放心吃不發胖！營養師推薦5種「健康零食」　大人小孩都適合 社交能力跟內向無關　給害羞人的5個交際建議 「索隆」新田真劍佑機場時尚帥翻！BV人氣編織包出美拉德色　男神同款必收 82歲老奶奶只穿綠色！成紐約紅人連頭髮、住家都是綠　從中找到快樂 「最適合獨居星座」Top 3！第一名獨身主義　自己在家過超爽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面