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必搶高CP值聖誕倒數月曆！Kiehl’s超狂35折優惠、Paul ＆ Joe巨大貓頭萌翻

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

每年年底最讓美妝迷期盼的就是各品牌的聖誕限定系列，其中又以集結滿滿驚喜的聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。今年也有不少CP值破表的倒數月曆，像是每年一推出就被搶翻的Kiehl’s今年收入2款正貨和和許多人氣經典商品豪華旅行版，以比35折更划算的價格推出；還有可愛出了名的PAUL & JOE，今年除了巨大貓咪造型超吸睛，內藏物更是價值破萬，不搶太可惜！

▲▼ 必搶高CP值聖誕倒數月曆 。（圖／品牌提供）

▲▼ 必搶高CP值聖誕倒數月曆 。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 2023聖誕倒數月曆，NT$3,480。

每年一開賣就被搶購一空的Kiehl’s聖誕倒數月曆，今年與法國藝術家Icinori合作，以其擅長的細緻絹印版畫風格，打造出充滿聖誕氣氛的主題聖誕月曆。

今年的倒數月曆更堪稱史上最划算，24格月曆中藏有總價值破萬元的超澎湃產品，包含1號護唇膏及酪梨眼霜等2款正貨，和超搶手的清潔品「金盞花潔面泡泡凝露」，各種膚質都適用的明星商品經典金盞花化妝水、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜、冰河醣蛋白保濕霜、激光極淨白淡斑精華、超進化全能新生超級眼霜到極效潤澤護手霜等人氣熱賣商品，以低於35折的超狂優惠價讓你把Kiehl’s口碑好物一次收好收滿。

▲▼ 必搶高CP值聖誕倒數月曆 。（圖／品牌提供）

▲▼ 必搶高CP值聖誕倒數月曆 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 歡聚限定版經典倒數月曆，NT$2,580。

同樣每年都讓鐵粉狂敲碗的歐舒丹，今年以普羅旺斯聖誕樹「橄欖樹」為主角，由人氣藝術家Steven Wilson描繪出歡樂絢爛獨一無二的圖案，用美妙視角記錄節慶歡樂美好時光。

24格月曆中經典眾多經典明星商品，包含正貨50ml乳油木密集修護手膜霜及方便隨身攜帶的桂花、乳油木、杏仁經典人氣護手霜輕巧包裝，還有熱賣第一的前導精華「星光瓶」光萃肌活露、抗老神霜「蠟菊賦活極萃霜」、粉絲最愛回購的熱銷品「草本修護洗髮乳」、「馬鞭草沐浴膠」、「杏仁緊膚凝霜」等洗髮沐浴及身體保養產品，更加入4款獨家新品，不管是送禮還是買來自己收藏都很可以！

▲▼ 必搶高CP值聖誕倒數月曆 。（圖／品牌提供）

▲▼ 必搶高CP值聖誕倒數月曆 。（圖／品牌提供）

▲PAUL & JOE 2023英倫學院貓倒數月曆，NT$4,050。

每次造型都超可愛的PAUL & JOE倒數月曆又來了！第6次登場的今年，將品牌設計師Sophie的2隻愛貓Gipsy與Nounette「巨大化」，推出巨大版雙面貓貓頭造型月曆，萌度破表！

除了可愛度創新高，月曆內含物的奢華度也再提升！24格月曆中聚集了眾多PAUL & JOE明星底妝與保養品項、限量彩妝品項、限量化妝包，像是常態品中的冷門好物「法式彩妝瞬效保濕凝膠」、方便好攜帶的限量粉蝶花指緣精華油、超精美旅行包裝的橄欖保濕精華露 10 x 3 ml、正貨尺寸的限量脣膏盒、超經典的貓咪造型限量唇膏等，其中還有一款質感超好、實用又可愛的英倫學院貓大型托特包，光為了是這一格就很值得收，總價值NT$10,915，相當於以37折優惠就能擁有這堆酷東西。

關鍵字：

美妝, 聖誕, 聖誕限定, 倒數月曆, 倒數日曆, 香氛, 保養, 彩妝, Kiehl’s, 契爾氏, PAUL & JOE, 歐舒丹, L’Occitane

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